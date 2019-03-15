«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов»: о ком это Губерниев?
Дмитрий уверен, что слишком серьёзное отношение к жизни — путь в тупик. И считает себя «бременским музыкантом».
Дмитрий уверен, что слишком серьёзное отношение к жизни — путь в тупик. И считает себя «бременским музыкантом».
Голос российского биатлона не унывает
В самых смелых мечтах мы могли предположить, что будем бороться в
В этой связи есть опасения за первый этап в эстафете. Я очень надеюсь, что Матвей придёт в общей группе, потому что, если мы будем проигрывать на передаче эстафеты больше 30 секунд, будет проблематично бороться дальше. Я очень рад за итальянцев сегодня. Я очень рад за Йоханнеса, который пощекотал всем нервы. Да вообще за всех рад, мы настоящая биатлонная семья.
Отдельно хочу выразить восхищение работой Пихлера в очередной раз. Видим, как счастливы Самуэльссон и Эберг на пьедестале. Это выдающиеся спортсмены. Какой процент троллинга в моих словах о шведах? Никакого процента нет! В каком смысле? Пихлер сформировался как большой специалист именно с этой командой. Это моя твёрдая позиция с учётом его успехов, потому что не было привходящих обстоятельств. Сейчас была реально сырая и молодая команда. Какой тут троллинг, тут всё серьёзно.
Но я
по-прежнемусчитаю, что, если ты слишком серьёзно относишься к работе комментатора и вообще слишком серьёзно относишься к жизни, это путь в тупик. Я — бременский музыкант, «смех и радость мы приносим людям». Это шоу, это всё для людей. Тихушничество приведёт к забвению.
Сейчас нет смысла говорить, что было бы, если бы бежали Юрлова и Логинов. Я не буду закидывать камнями тренерский штаб. У нас уже был эпизод, когда Анатолия Хованцева выгнали с поста прямо во время эстафетной гонки в 2011 году, поэтому сейчас мы делаем сборную с прицелом на Олимпиаду. Более того, мы делаем сборную, которая нуждается в обновлении. У нас есть те люди, которую будут составлять эту команду.
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Хочу сказать, что Хованцев знает своё дело. Помните, как мы сокрушались, что в лыжах у нас нет команды. А теперь появилась, начиная с Олимпиады-2018. Надо быть просто спокойнее. Посмотрите, как тяжело у французов тяжело проходят смешанные эстафеты. Да и вообще у них пока смена тренерского состава не принесла результата. Я очень рассчитываю на то, что серебряная медаль Логинова — не потолок этой сборной. Думаю, что мы поборемся в эстафетах и
Вообще, я хотел бы поддержать Владимира Драчёва. Когда я в эфире сказал, что наши тренеры вместе с Максимом Кугаевским могут выступить в роли белого и рыжего клоунов, Бима и Бома, то могу это всё устроить. Когда возникают такие спорные ситуации, их нужно довести до состояния абсурда через шутку и через юмор.
Сегодня мы делали программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». В гостях были Поршнев, Морозова, Латыпов и Поварницын. При этом Латыпов и Поварницын остались смотреть гонку и стали экспертами после неё. Вот это поколение прекрасно знает, что нужно делать в публичном поле. За что я ребятам очень благодарен. Наша молодёжь — она другая. Она лучше, чем мы.
Как влияет небольшое количество зрителей на общую атмосферу на чемпионате мира? Так не Тюмень же. Хорошо, что индивидуальных гонках и супермиксте было не так мало болельщиков. Да вообще атмосфера нормальная тут. Да, тусовки нет, как на других этапах, но её и не может быть. Это Швеция. В Норвегии примерно то же самое. Тусовка есть в России и на альпийсках этапах. Ещё вчера биатлон профессионально развивали три страны. Сегодня их больше, но мы понимаем, что в Америке только любительский биатлон. Отдельные звёзды там являются исключением.