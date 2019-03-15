«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов»: о ком это Губерниев?

Источник: РИА "Новости"

Голос российского биатлона не унывает из-за того, что у нашей команды по-прежнему всего одна награда. Дмитрий Губерниев уверен, что надо быть спокойнее и относиться к жизни с юмором. В рубрике «Вы уху ели?» комментатор наконец-то раскрыл секрет, сколько процентов троллинга в его высказываниях про Вольфганга Пихлера.

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«Елисеев многовато проиграл Пидручному»

В самых смелых мечтах мы могли предположить, что будем бороться в сингл-миксте. Мы в итоге боролись. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые сделали максимум. Но что теперь поделать? Единственное, что меня смущает, это не блестящая степень готовности. Мы ставим спортсменов, которые подготовились к чемпионату мира не идеально. Это касается и Павловой, и Елисеева. Причём если Женя знает свои сильные стороны, то Матвей многовато проиграл Пидручному на последнем круге.

В этой связи есть опасения за первый этап в эстафете. Я очень надеюсь, что Матвей придёт в общей группе, потому что, если мы будем проигрывать на передаче эстафеты больше 30 секунд, будет проблематично бороться дальше. Я очень рад за итальянцев сегодня. Я очень рад за Йоханнеса, который пощекотал всем нервы. Да вообще за всех рад, мы настоящая биатлонная семья.

«Снова восхищаюсь работой Пихлера»

Источник: instagram.com/guberniev_dmitry

Отдельно хочу выразить восхищение работой Пихлера в очередной раз. Видим, как счастливы Самуэльссон и Эберг на пьедестале. Это выдающиеся спортсмены. Какой процент троллинга в моих словах о шведах? Никакого процента нет! В каком смысле? Пихлер сформировался как большой специалист именно с этой командой. Это моя твёрдая позиция с учётом его успехов, потому что не было привходящих обстоятельств. Сейчас была реально сырая и молодая команда. Какой тут троллинг, тут всё серьёзно.

Но я по-прежнему считаю, что, если ты слишком серьёзно относишься к работе комментатора и вообще слишком серьёзно относишься к жизни, это путь в тупик. Я — бременский музыкант, «смех и радость мы приносим людям». Это шоу, это всё для людей. Тихушничество приведёт к забвению.

«Не буду закидывать камнями тренерский штаб»

Сейчас нет смысла говорить, что было бы, если бы бежали Юрлова и Логинов. Я не буду закидывать камнями тренерский штаб. У нас уже был эпизод, когда Анатолия Хованцева выгнали с поста прямо во время эстафетной гонки в 2011 году, поэтому сейчас мы делаем сборную с прицелом на Олимпиаду. Более того, мы делаем сборную, которая нуждается в обновлении. У нас есть те люди, которую будут составлять эту команду.

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Хочу сказать, что Хованцев знает своё дело. Помните, как мы сокрушались, что в лыжах у нас нет команды. А теперь появилась, начиная с Олимпиады-2018. Надо быть просто спокойнее. Посмотрите, как тяжело у французов тяжело проходят смешанные эстафеты. Да и вообще у них пока смена тренерского состава не принесла результата. Я очень рассчитываю на то, что серебряная медаль Логинова — не потолок этой сборной. Думаю, что мы поборемся в эстафетах и масс-стартах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bu_c-yjhR-D/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu_c-yjhR-D/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Как спелый апельсин я свеж и полон сил !!! В 18.30 мск на @matchtv_channel программа Биатлон с ДГ , далее одиночная смешанная эстафета !!! Будет жара , желаем удачи Павловой и Елисееву !!!! Как думаете ??? Какое место займём ???? #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #солнышко #тепло #весна #улыбка #хорошеенастроение</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-14T14:05:46+00:00">Mar 14, 2019 at 7:05am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Могу устроить встречу белого и рыжего клоуна»

Вообще, я хотел бы поддержать Владимира Драчёва. Когда я в эфире сказал, что наши тренеры вместе с Максимом Кугаевским могут выступить в роли белого и рыжего клоунов, Бима и Бома, то могу это всё устроить. Когда возникают такие спорные ситуации, их нужно довести до состояния абсурда через шутку и через юмор.

Сегодня мы делали программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». В гостях были Поршнев, Морозова, Латыпов и Поварницын. При этом Латыпов и Поварницын остались смотреть гонку и стали экспертами после неё. Вот это поколение прекрасно знает, что нужно делать в публичном поле. За что я ребятам очень благодарен. Наша молодёжь — она другая. Она лучше, чем мы.