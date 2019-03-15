Шипулин: Не могу сказать, что в сборной России по биатлону сейчас единая команда

«Прослеживается, что единая команда, которая существовала у нас когда-то, давала определённый результат. Сейчас такой команды слаженной, чтобы были вместе и спортсмены, и тренеры, и сервисмены, и менеджеры, чтобы они все были в одном кулаке, упряжке… К сожалению, я не могу говорить, что это есть сейчас.

Если говорить о норвежцах, наблюдать за ними, то можно увидеть, что у них действительно команда, они поддерживают друг друга. У них есть свои приколы, подколы, они живут этим. Отношение тренер — спортсмен должны быть, как взаимоотношения отец и сын, отец и мать. Ты должен доверять тренеру больше, чем кому-либо из своих близких. Но у нас пока не вижу такой взаимосвязи. По моему опыту, когда у нас с Крючковым и Гербулововым появилась тесная взаимосвязь, тогда и пошли результаты", — цитирует Шипулина «Спорт день за днём» со ссылкой на трансляцию «Первого канала».