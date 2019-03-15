Сезон болезней: что не так со здоровьем россиян?
Чуть ли не все девушки сборной переболели в этом сезоне.
Чуть ли не все девушки сборной переболели в этом сезоне.
Одиночная смешанная эстафета. Нашу команду представляют Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Евгения проигрывает на своем втором этапе по чистой скорости немке Денизе Херрман 25 секунд, Матвей безнадежно уступает Дмитрию Пидручному — на заключительном круге украинец сначала отыгрывает у россиянина 4 секунды, а потом отрывается еще на 10.
В идеальном состоянии ни Павлова, ни Елисеев так бы не просели. Но у обоих по ходу сезона были проблемы со здоровьем, которые не дали спортсменам оптимально подготовиться к главному турниру года.
Возможно, это просто совпадение, но такая же участь постигла чуть ли не всю нашу женскую команду.
У Елисеева проблема не была связана с тренировочным процессом. Летом Матвею вырезали аппендицит.
А вот с Павловой совсем другая история. Евгению просто «выключило» на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
— Все началось с переезда в Оберхоф, — рассказывала она в интервью «СЭ». — Я не могла спать. Даже если засыпала — каждые два часа просыпалась. Пила таблетки, но они не помогали. А
— Я сейчас просто не готова, — призналась спортсменка на чемпионате мира. И сама отказалась от индивидуальной гонки: «Иначе мне пришлось бы просто доходить до финиша».
Главное теперь, чтобы Павлова
Помимо Павловой были проблемы со здоровьем у многих других биатлонисток сборной России.
— Пока не могу прийти в форму, — сетовала в беседе с «СЭ» в Антерсельве Лариса Куклина. — Если бы чувствовала себя так, как на протяжении всего подготовительного периода, уверена, что здесь легко могла бы бороться за десятку. Но сейчас я готова только процентов на 60. Сказалась серьезная болезнь, которая выбила меня из подготовки на два месяца. После этого вируса форма набирается тяжело. Хоть вывернись.
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За разъяснениями я обратился к старшему тренеру женской сборной Виталию Норицыну.
— Наверное, это не только в этом сезоне такая ситуация, просто раньше не так сильно афишировалось, — предположил он. — Болезни всегда были и есть. Это, конечно, ненормальная ситуация. Нам сейчас очень часто говорят, мы
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В биатлонной сборной совершенно другой уровень отслеживания состояния спортсменов. Анализы у атлетов берутся регулярно, зачастую прямо после тренировок. Штаб специалистов маленьким назвать нельзя. Но все равно болеют наши биатлонисты очень много — и это напрямую отражается на результатах на главных стартах.
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