Сезон болезней: что не так со здоровьем россиян?

Источник: Спорт-Экспресс

Одиночная смешанная эстафета. Нашу команду представляют Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Евгения проигрывает на своем втором этапе по чистой скорости немке Денизе Херрман 25 секунд, Матвей безнадежно уступает Дмитрию Пидручному — на заключительном круге украинец сначала отыгрывает у россиянина 4 секунды, а потом отрывается еще на 10.

В идеальном состоянии ни Павлова, ни Елисеев так бы не просели. Но у обоих по ходу сезона были проблемы со здоровьем, которые не дали спортсменам оптимально подготовиться к главному турниру года.

Возможно, это просто совпадение, но такая же участь постигла чуть ли не всю нашу женскую команду.

Евгения Павлова

Источник: AFP 2019

У Елисеева проблема не была связана с тренировочным процессом. Летом Матвею вырезали аппендицит. Из-за этого полноценно заниматься он начал только с середины сентября. Этого времени оказалось недостаточно, чтобы спортсмен претендовал на те места, которые ему интересны — заложить функциональную базу он просто не успел. В результате в каждой из гонок нынешнего сезона Елисееву не хватало сил на последний круг.

А вот с Павловой совсем другая история. Евгению просто «выключило» на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Все началось с переезда в Оберхоф, — рассказывала она в интервью «СЭ». — Я не могла спать. Даже если засыпала — каждые два часа просыпалась. Пила таблетки, но они не помогали. А из-за того, что тот этап получился самым энергозатратным — там были и дождь, и ветер, и лед, и вообще все, — стало еще хуже. В Рупольдинге меня просто накрыло. Спрашиваю у остальных: «Ребята, вы как?» У всех порядок. А я не сплю. Решили с Виталием Викторовичем (Норицыным, страшим тренером женской сборной — Прим. «СЭ») пропустить эстафету. Выхожу на масс-старт, думаю: «Ну все-все, вот теперь я готова». Только стартовала и поняла: «Боже, где тут можно сойти». Всю дорогу в голове играла песня «На Титанике». Реально чувствовала себя, как будто этой мой последний день.

Павлова в итоге полностью пропустила и Антерсельву, и североамериканские этапы, немного пришла в себя, но ее состояние все еще далеко от идеального.

— Я сейчас просто не готова, — призналась спортсменка на чемпионате мира. И сама отказалась от индивидуальной гонки: «Иначе мне пришлось бы просто доходить до финиша».

Главное теперь, чтобы Павлова все-таки пришла в норму в следующем сезоне, а не повторила драматичную спортивную судьбу Ольги Подчуфаровой.

Куклина, Старых, Морозова, Васильева, Кайшева

Ирина Старых | Источник: AFP 2019

Помимо Павловой были проблемы со здоровьем у многих других биатлонисток сборной России.

— Пока не могу прийти в форму, — сетовала в беседе с «СЭ» в Антерсельве Лариса Куклина. — Если бы чувствовала себя так, как на протяжении всего подготовительного периода, уверена, что здесь легко могла бы бороться за десятку. Но сейчас я готова только процентов на 60. Сказалась серьезная болезнь, которая выбила меня из подготовки на два месяца. После этого вируса форма набирается тяжело. Хоть вывернись.

Фоторепортаж Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой

Ирина Старых. Самая свежая история. У нее травма спины, из-за которой мимо прошел чемпионат Европы. По словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, от председателя тренерского совета СБР Максима Кугаевского поступала информация, что Старых в Тюмени привели в чувство. Однако Эстерсунд показал: к чемпионату мира Ирина оказалась совершенно не готова.

После декабрьского этапа в Нове-Место заболела Анастасия Морозова. Причем так конкретно, что пропустила даже февральские этапы Кубка мира в Северной Америке. И здесь, в Эстерсунде, ей не дали возможности стартовать именно поэтому.

Болела Маргарита Васильева, но ее куда страшнее накрыла другая лавина — три флажка за пропуски допинг-тестов.

Конец декабря-начало января выпали у Ульяны Кайшевой. Вы уже сами догадались по какой причине.

В мужской сборной все менее пугающе. Разве что Евгений Гараничев простыл в Северной Америке и из-за этого пропустил чемпионат Европы.

«Весь мир болеет»

За разъяснениями я обратился к старшему тренеру женской сборной Виталию Норицыну.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын | Источник: Союз биатлонистов России

— Наверное, это не только в этом сезоне такая ситуация, просто раньше не так сильно афишировалось, — предположил он. — Болезни всегда были и есть. Это, конечно, ненормальная ситуация. Нам сейчас очень часто говорят, мы кого-то недотренировали, но, если даже при такой нагрузке девушки настолько часто болеют, то что будет с иммунитетом, если добавим? Вопрос не в общем уровне готовности спортсменок, которые попадают в сборную. Посмотрите общую статистику — сколько болеют в школах, садах, и, наверное, все на свои места встанет. Дети своего поколения. Даже мы, например, болели чаще, чем родители. Например, я — больше, чем мама. На этом не нужно заострять внимание. Весь мир болеет. Спортсменки из других стран переживают точно такие же проблемы.

В юности я занимался легкой атлетикой, и тренер жестко ругал любого из группы за пропущенные из-за болезни два-три дня. Потому что есть план подготовки и малейшее отступление от него крайне нежелательно — вся проделанная ранее работа может пойти коту под хвост. Считалось, что мы должны сами чувствовать свой организм, максимально быстро реагировать на сигналы, которые он подает. И почему-то у большинства это получалось. Простудиться перед чемпионатом России было фактически преступлением.

В биатлонной сборной совершенно другой уровень отслеживания состояния спортсменов. Анализы у атлетов берутся регулярно, зачастую прямо после тренировок. Штаб специалистов маленьким назвать нельзя. Но все равно болеют наши биатлонисты очень много — и это напрямую отражается на результатах на главных стартах.

Хочется понять: это баба Маша не тех рожает и сейчас действительно поколение не то? Или все-таки работают с ним не так?