Норицын назвал состав сборной России по биатлону на женскую эстафету на ЧМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 15 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав на эстафету на чемпионате мира.
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 15 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав на эстафету на чемпионате мира.
Мужская и женская эстафеты состоятся в шведском Эстерсунде в субботу.
«В эстафете побегут Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт», — сказал Норицын РИА Новости.