Текущие события
Биатлон. Биатлон
9.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
12.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
12«Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
17:43 (мск), источник: Р-Спорт

Норицын назвал состав сборной России по биатлону на женскую эстафету на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 15 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав на эстафету на чемпионате мира.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Мужская и женская эстафеты состоятся в шведском Эстерсунде в субботу.

«В эстафете побегут Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт», — сказал Норицын РИА Новости.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов
«Краснодару» — «пятерка». Оценки клубам за европейский сезон
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы
Могильный, Буре, Овечкин: гениальные сезоны русских звезд НХЛ
Назван состав сборной Бельгии на матч отбора ЧЕ против России
Александр Кержаков назвал причины поражения «Зенита» в матче ЛЕ
Главные достижения российских клубов в еврокубках (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь