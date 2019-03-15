Тихонов заявил, что отсутствие медалей заставило разлюбить биатлон даже российских бабушек
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 15 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность российского биатлона
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 15 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность российского биатлона
В субботу на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафетные гонки, в воскресенье — два
«Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, пожалуйста. Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причем очень хорошо, — сказал Тихонов. — Дай бог, чтобы все сошлось и мы хоть
На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские биатлонисты остались без наград, на чемпионате мира 2017 года завоевали золото в мужской эстафете и бронзу — в смешанной эстафете. Еще годом ранее впервые в истории российского биатлона мужская команда не завоевала ни одной награды на чемпионате мира.