Тихонов заявил, что отсутствие медалей заставило разлюбить биатлон даже российских бабушек

Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафетные гонки, в воскресенье — два масс-старта, которые закроют соревновательную программу турнира. Пока на счету сборной одна медаль — серебро Александра Логинова в спринте. В эстафетной гонке не примет участия призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, его заменил Никита Поршнев.

«Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, пожалуйста. Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причем очень хорошо, — сказал Тихонов. — Дай бог, чтобы все сошлось и мы хоть как-то порадовали результатом, а то уже даже бабушки разлюбили российский биатлон».