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21:17 (мск), источник: ТАСС

Тихонов заявил, что отсутствие медалей заставило разлюбить биатлон даже российских бабушек

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 15 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность российского биатлона из-за отсутствия высоких результатов национальной команды упала настолько, что интерес к виду спорта упал даже у граждан страны пенсионного возраста, которые составляют большую часть его поклонников. Такое мнение ТАСС высказал бывший глава Союза биатлонистов России четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафетные гонки, в воскресенье — два масс-старта, которые закроют соревновательную программу турнира. Пока на счету сборной одна медаль — серебро Александра Логинова в спринте. В эстафетной гонке не примет участия призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, его заменил Никита Поршнев.

«Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, пожалуйста. Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причем очень хорошо, — сказал Тихонов. — Дай бог, чтобы все сошлось и мы хоть как-то порадовали результатом, а то уже даже бабушки разлюбили российский биатлон».

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские биатлонисты остались без наград, на чемпионате мира 2017 года завоевали золото в мужской эстафете и бронзу — в смешанной эстафете. Еще годом ранее впервые в истории российского биатлона мужская команда не завоевала ни одной награды на чемпионате мира.

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