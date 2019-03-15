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21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский биатлонист пожалел о фото в футболке с Путиным на медведе

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что поступил глупо, когда сфотографировался в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Слова спортсмена передает Expressen.

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Кристиансен вспомнил, что не вкладывал никакого политического смысла в эту фотографию. «Это была лишь шутка», — подчеркнул норвежец. Тем не менее, он столкнулся с критикой за эту публикацию, которую назвал заслуженной.

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Биатлонист опубликовал фотографию в марте 2018 года, перед финальным этапом Кубка мира в Тюмени. Он был одет в футболку, на которой был изображен сидящий на медведе Путин. Пост по-прежнему доступен в его Instagram.

26-летний Кристиансен — чемпион мира 2019 года в смешанной эстафете. В общем зачете Кубка мира спортсмен занимает 14-е место.

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