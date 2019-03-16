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15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Бабиков выиграл зачёт Кубка IBU в спринте, Корастылёв занял второе место

Российский биатлонист Антон Бабиков стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачёте спринтерских гонок в Кубке IBU сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

На заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Бабиков финишировал в спринте 11-м, его соотечественник Сергей Корастылёв — 16-м.

По итогам 14 стартов Бабиков набрал 437 очков. В активе Корастылёва 417 очков, тройку лидеров замкнул представитель Германии Лукас Фрацшер (415). В тридцатке лучших также оказались россияне Александр Поварницын (10-е место), Эдуард Латыпов (25-е) и Алексей Слепов (30-е).

В программе финального этапа две спринтерские гонки и мегамасс-старт. По итогам Кубка IBU для участия в финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене могут отобраться по два спортсмена из топ-10 общего зачёта.

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