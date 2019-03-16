Бабиков выиграл зачёт Кубка IBU в спринте, Корастылёв занял второе место

На заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Бабиков финишировал в спринте 11-м, его соотечественник Сергей Корастылёв — 16-м.

По итогам 14 стартов Бабиков набрал 437 очков. В активе Корастылёва 417 очков, тройку лидеров замкнул представитель Германии Лукас Фрацшер (415). В тридцатке лучших также оказались россияне Александр Поварницын (10-е место), Эдуард Латыпов (25-е) и Алексей Слепов (30-е).