Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.