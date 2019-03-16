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16:47 (мск), источник: ТАСС

Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменки показали результат 1 час 12 минут 0,1 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав на восьми огневых рубежах восемь дополнительных патронов. Второй стала сборная Швеции (+24,3; 0+6), третье место заняла команда Украины (+35,1; 0+5).

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Российская команда, за которую выступали Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт, заняла пятое место (+43,6; 0+12).

На чемпионате мира в Швеции состоялась последняя эстафета в сезоне Кубка мира. Сборная Норвегии выиграла эстафетный зачет, набрав 249 очков. Второе место заняла команда Германии (241), третье — Франции (230). Сборная России стала пятой (214).

Позднее в субботу состоится мужская эстафета 4 по 7,5 км (начало — 18:30 мск). Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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