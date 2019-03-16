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17:06 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Эстерсунде, украинки финишировали 3-ми, белоруски — 11-ми

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежки выиграли эстафету 4×6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победительницы прошли дистанцию за 1 час 12 мин. 00,1 сек. Серебро у команды Швеции (+24,3 сек.), бронзу завоевали биатлонистки Украины (+35,1 сек.).

Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кручинкиной, Елены Кручинкиной и Ирины Кривко занял 11-е место, отстав от чемпионок на 2 мин. 33,1 сек.

Сегодня вечером состоится мужская эстафета 4×7,5 км. Беларусь представят Антон Смольский, Роман Елётнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

В заключительный день мирового первенства 17 марта состоятся масс-старты у женщин на 12,5 км и мужчин на 15 км.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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