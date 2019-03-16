Глава СБР: В эстафете на ЧМ ошибок наделали все биатлонистки
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины
«Надо было не на последних рубежах волноваться, а на первых. Все “отличились”, все наделали ошибок. Миронова — больше всех. Мы не рассматривали в эту эстафету Настю Морозову — она сейчас совсем не в форме и не так хорошо себя чувствует, как в начале сезона. Лариса Куклина — да, она хорошо стреляет», — сказал Драчев журналистам.
«В эстафетах “бегунков” ставить смысла нет, нужно ставить качественных стрелков. Вот и мы надеялись только на чистую стрельбу. Тренерский штаб так выбрал состав — они ближе видят девочек, им, разумеется, виднее. Видимо, перенервничали. И даже Катя
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
|2
|Швеция
|отставание 24,3 (0+6)
|3
|Украина
|35,1 (0+5)
|4
|Германия
|35,6 (1+14)
|5
|Россия
|43,6 (0+12)
|6
|Словакия
|53,1 (0+9)
|7
|Польша
|8
|Франция
|9
|США
|10
|Италия