Глава СБР: В эстафете на ЧМ ошибок наделали все биатлонистки

В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место в эстафете, использовав 12 дополнительных патронов, шесть из которых пришлись на долю Мироновой, бежавшей на втором этапе.

«Надо было не на последних рубежах волноваться, а на первых. Все “отличились”, все наделали ошибок. Миронова — больше всех. Мы не рассматривали в эту эстафету Настю Морозову — она сейчас совсем не в форме и не так хорошо себя чувствует, как в начале сезона. Лариса Куклина — да, она хорошо стреляет», — сказал Драчев журналистам.