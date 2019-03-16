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17:20 (мск), источник: Р-Спорт

Глава СБР: В эстафете на ЧМ ошибок наделали все биатлонистки

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Все биатлонистки сборной России допустили ошибки в эстафетной гонке на чемпионате мира в Швеции, но больше всех подвела команду Светлана Миронова, заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: Р-Спорт

В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место в эстафете, использовав 12 дополнительных патронов, шесть из которых пришлись на долю Мироновой, бежавшей на втором этапе.

«Надо было не на последних рубежах волноваться, а на первых. Все “отличились”, все наделали ошибок. Миронова — больше всех. Мы не рассматривали в эту эстафету Настю Морозову — она сейчас совсем не в форме и не так хорошо себя чувствует, как в начале сезона. Лариса Куклина — да, она хорошо стреляет», — сказал Драчев журналистам.

«В эстафетах “бегунков” ставить смысла нет, нужно ставить качественных стрелков. Вот и мы надеялись только на чистую стрельбу. Тренерский штаб так выбрал состав — они ближе видят девочек, им, разумеется, виднее. Видимо, перенервничали. И даже Катя Юрлова-Перхт на второй стрельбе дрогнула. Биатлон есть биатлон», — заключил президент СБР.

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    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
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    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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