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17:27 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России стала пятой в зачете эстафетных гонок на Кубке мира

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в зачете эстафетных гонок в рамках Кубка мира сезона-2018/19.

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Источник: Р-Спорт

Заключительная эстафетная гонка нынешнего сезона прошла в субботу в шведском Эстерсунде в рамках чемпионата мира и завершилась победой команды Норвегии. Россиянки заняли пятое место.

Норвежская команда стала победительницей общего зачета эстафетных гонок, набрав по итогам пяти стартов 249 очков. Второе место заняла команда Германии (241), третьей стала сборная Франции (230). Сборная России завершила эстафетный сезон с 214 очками в активе.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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