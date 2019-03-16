Женская сборная России стала пятой в зачете эстафетных гонок на Кубке мира
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в зачете эстафетных гонок в рамках Кубка мира сезона-2018/19.
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости. Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в зачете эстафетных гонок в рамках Кубка мира сезона-2018/19.
Заключительная эстафетная гонка нынешнего сезона прошла в субботу в шведском Эстерсунде в рамках чемпионата мира и завершилась победой команды Норвегии. Россиянки заняли пятое место.
Норвежская команда стала победительницей общего зачета эстафетных гонок, набрав по итогам пяти стартов 249 очков. Второе место заняла команда Германии (241), третьей стала сборная Франции (230). Сборная России завершила эстафетный сезон с 214 очками в активе.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
|2
|Швеция
|отставание 24,3 (0+6)
|3
|Украина
|35,1 (0+5)
|4
|Германия
|35,6 (1+14)
|5
|Россия
|43,6 (0+12)
|6
|Словакия
|53,1 (0+9)
|7
|Польша
|8
|Франция
|9
|США
|10
|Италия