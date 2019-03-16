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17:32 (мск), источник: Р-Спорт

Юрлова-Перхт: Российские биатлонистки неплохо отработали в эстафете на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Биатлонистка сборной России Екатерина Юрлова-Перхт, комментируя итоги женской эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, отметила, что команда хорошо выложилась и смогла составить достойную конкуренцию сопернику.

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Источник: Р-Спорт

В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место в эстафете, затратив 12 штрафных патронов. Шесть из этих патронов использовала Миронова на втором этапе. Юрлова-Перхт допустила три промаха на стойке.

«Эстафета на то и эстафета, что здесь не приходится надеяться на кого-то одного, нужно работать всей командой. Команда, считаю, сегодня отработала неплохо. Лично я не довольна собственной стойкой, где просто чрезмерно поторопилась, поскольку пыталась выжать максимум, нивелировать отставание. Это не получилось, но я рада, что мы попали в топ-6 при столь жесткой конкуренции», — сказала Юрлова-Перхт журналистам.

Долгое время в эстафете лидировали американки. В итоге золотую медаль завоевали норвежки, вторыми стали шведки, третьими — украинки. Сборная США финишировала девятой.

«Успех американской команды меня не удивил: они очень хорошо стреляли, особенно на первых этапах. Плюс неплохой ход, а это в совокупности и составляет в биатлоне залог успеха. Те же украинки показывали не самый быстрый ход, но хорошо справились со стрельбой, и вот они уже в призах. Искренне за них рада. Как и за то, что у меня тоже получилось показать хороший ход на этом чемпионате. Рада, что попала в масс-старт, далеко не всем это удается на чемпионате мира. Так что будем бороться, будем пробовать показать результат», — добавила Юрлова-Перхт.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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