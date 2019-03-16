Юрлова-Перхт: Российские биатлонистки неплохо отработали в эстафете на ЧМ

«Эстафета на то и эстафета, что здесь не приходится надеяться на кого-то одного, нужно работать всей командой. Команда, считаю, сегодня отработала неплохо. Лично я не довольна собственной стойкой, где просто чрезмерно поторопилась, поскольку пыталась выжать максимум, нивелировать отставание. Это не получилось, но я рада, что мы попали в топ-6 при столь жесткой конкуренции», — сказала Юрлова-Перхт журналистам.

«Успех американской команды меня не удивил: они очень хорошо стреляли, особенно на первых этапах. Плюс неплохой ход, а это в совокупности и составляет в биатлоне залог успеха. Те же украинки показывали не самый быстрый ход, но хорошо справились со стрельбой, и вот они уже в призах. Искренне за них рада. Как и за то, что у меня тоже получилось показать хороший ход на этом чемпионате. Рада, что попала в масс-старт, далеко не всем это удается на чемпионате мира. Так что будем бороться, будем пробовать показать результат», — добавила Юрлова-Перхт.