Юрлова-Перхт: Российские биатлонистки неплохо отработали в эстафете на ЧМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины
«Эстафета на то и эстафета, что здесь не приходится надеяться на
Долгое время в эстафете лидировали американки. В итоге золотую медаль завоевали норвежки, вторыми стали шведки, третьими — украинки. Сборная США финишировала девятой.
«Успех американской команды меня не удивил: они очень хорошо стреляли, особенно на первых этапах. Плюс неплохой ход, а это в совокупности и составляет в биатлоне залог успеха. Те же украинки показывали не самый быстрый ход, но хорошо справились со стрельбой, и вот они уже в призах. Искренне за них рада. Как и за то, что у меня тоже получилось показать хороший ход на этом чемпионате. Рада, что попала в
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
|2
|Швеция
|отставание 24,3 (0+6)
|3
|Украина
|35,1 (0+5)
|4
|Германия
|35,6 (1+14)
|5
|Россия
|43,6 (0+12)
|6
|Словакия
|53,1 (0+9)
|7
|Польша
|8
|Франция
|9
|США
|10
|Италия