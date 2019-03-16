«3+3 Мироновой — непростительно много». Президент СБР недоволен итогами эстафеты
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги женской эстафеты, в которой наша сборная заняла пятое место.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги женской эстафеты, в которой наша сборная заняла пятое место.
Владимир Иванов из Эстерсунда
— Сильно волновались на последней стрельбе?
— Да нужно было на первых волноваться.
— Это вы о Мироновой?
— В том числе. У нас все «отличились». Хотя Миронова, конечно, больше всех.
— Светлану возможно научить стрелять?
— Сначала ей винтовку надо заменить. У нее металлический трансформер — это нововведение, которое, на мой взгляд, мешает стрельбе.
— Могли бы пояснить, что такое металлический трансформер?
— Посмотрите ее винтовку, увидите.
— Она не даст.
— Видео посмотрите.
— Но в чем
—
— Бегать с такой винтовкой — ее желание?
— Не знаю. Каждому винтовку дает регион.
— В чем
— Отличия есть. Это новшество, которое неэффективно. Посмотрите на винтовку — сами увидите.
— Вы разговаривали с ней на этот счет?
— Какая есть, с такой бегает. Не мы же выдаем винтовки, а регион. На мой взгляд, это
— Такая винтовка только у нее?
— Волков первым начал делать такие. И сейчас распространяет.
Надеялись, что лежа Света нормально отстреляется. А 3+3 — это минута. Очень много. Непростительный для чемпионата мира отрыв.
— Мы сегодня делали ставку на хорошую стрельбу?
— Однозначно. В эстафеты бегунков ставить смысла нет. Нужны качественные стрелки.
— Поэтому поставили Миронову?
— Тренерский состав ближе видит девушек. Им виднее, они знают, кто на что готов. Хотя сегодня Светлана и ходом ничего не отыграла. А Юрлова на стойке, наверное, заволновалась. Но что есть, то есть. Это биатлон.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
|2
|Швеция
|отставание 24,3 (0+6)
|3
|Украина
|35,1 (0+5)
|4
|Германия
|35,6 (1+14)
|5
|Россия
|43,6 (0+12)
|6
|Словакия
|53,1 (0+9)
|7
|Польша
|8
|Франция
|9
|США
|10
|Италия