«3+3 Мироновой — непростительно много». Президент СБР недоволен итогами эстафеты

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Эстерсунда

— Сильно волновались на последней стрельбе?

— Да нужно было на первых волноваться.

— Это вы о Мироновой?

— В том числе. У нас все «отличились». Хотя Миронова, конечно, больше всех.

— Светлану возможно научить стрелять?

— Сначала ей винтовку надо заменить. У нее металлический трансформер — это нововведение, которое, на мой взгляд, мешает стрельбе.

— Могли бы пояснить, что такое металлический трансформер?

— Посмотрите ее винтовку, увидите.

— Она не даст.

— Видео посмотрите.

— Но в чем все-таки отличие?

— Посмотрите-посмотрите.

— Бегать с такой винтовкой — ее желание?

— Не знаю. Каждому винтовку дает регион.

— В чем все-таки особенность металлического трансформера? Какие отличия от классического варианта?

— Отличия есть. Это новшество, которое неэффективно. Посмотрите на винтовку — сами увидите.

— Вы разговаривали с ней на этот счет?

— Какая есть, с такой бегает. Не мы же выдаем винтовки, а регион. На мой взгляд, это ноу-хау не сработало.

— Такая винтовка только у нее?

— Волков первым начал делать такие. И сейчас распространяет.

Надеялись, что лежа Света нормально отстреляется. А 3+3 — это минута. Очень много. Непростительный для чемпионата мира отрыв.

— Мы сегодня делали ставку на хорошую стрельбу?

— Однозначно. В эстафеты бегунков ставить смысла нет. Нужны качественные стрелки.

— Поэтому поставили Миронову?