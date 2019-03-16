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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«3+3 Мироновой — непростительно много». Президент СБР недоволен итогами эстафеты

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги женской эстафеты, в которой наша сборная заняла пятое место.

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Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Иванов из Эстерсунда

— Сильно волновались на последней стрельбе?

— Да нужно было на первых волноваться.

— Это вы о Мироновой?

— В том числе. У нас все «отличились». Хотя Миронова, конечно, больше всех.

— Светлану возможно научить стрелять?

— Сначала ей винтовку надо заменить. У нее металлический трансформер — это нововведение, которое, на мой взгляд, мешает стрельбе.

— Могли бы пояснить, что такое металлический трансформер?

— Посмотрите ее винтовку, увидите.

— Она не даст.

— Видео посмотрите.

— Но в чем все-таки отличие?

— Посмотрите-посмотрите.

— Бегать с такой винтовкой — ее желание?

— Не знаю. Каждому винтовку дает регион.

— В чем все-таки особенность металлического трансформера? Какие отличия от классического варианта?

— Отличия есть. Это новшество, которое неэффективно. Посмотрите на винтовку — сами увидите.

— Вы разговаривали с ней на этот счет?

— Какая есть, с такой бегает. Не мы же выдаем винтовки, а регион. На мой взгляд, это ноу-хау не сработало.

— Такая винтовка только у нее?

— Волков первым начал делать такие. И сейчас распространяет.

Надеялись, что лежа Света нормально отстреляется. А 3+3 — это минута. Очень много. Непростительный для чемпионата мира отрыв.

— Мы сегодня делали ставку на хорошую стрельбу?

— Однозначно. В эстафеты бегунков ставить смысла нет. Нужны качественные стрелки.

— Поэтому поставили Миронову?

— Тренерский состав ближе видит девушек. Им виднее, они знают, кто на что готов. Хотя сегодня Светлана и ходом ничего не отыграла. А Юрлова на стойке, наверное, заволновалась. Но что есть, то есть. Это биатлон.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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