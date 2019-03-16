Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила стойка лидера сборной

До окончания чемпионата мира остались эстафеты и масс-старты. Серебро Александра Логинова — успех, но хотелось бы увезти из Эстерсунда еще что-нибудь, кроме скандалов. И эстафеты — главный шанс спасти зыбкое положение и вернуть тренерскому штабу сон и спокойствие.

В этом сезоне команда показала, что может брать медали и не самым сильным составом.

Важно, что и женская тоже. И не сделать этого Евгении Павловой, Светлане Мироновой, Ульяне Кайшевой и Екатерине Юрловой-Перхт было абсолютно непростительно.

Павлова по традиции начинала на первом этапе. На лежке сработала чисто и ушла в семи секундах от Сьюзен Данкли. Американка вместе с Анастасией Меркушиной из Украины попыталась уйти в отрыв, но соперницы не отпустили. Евгения хорошо сработала ногами и сократила отставание.

На стойке странным образом мазали все, кроме украинки. Ванесса Хинц даже схватила штрафной круг, а идеальная стрельба Павловой испарилась. Женя взяла два дополнительных патрона и ушла на последний круг только пятой.

Отставание россиянки увеличилось до 24-х секунд. Эту проблему предстояло устранять Светлане Мироновой, самой быстрой русской биатлонистке. Все знают, что она готова круто бежать. Но вдохновение в стрельбе не всегда к ней приходит.

Уже на лежке мы чудом не отправились на штрафной круг и проигрывали под 50 секунд. Италия, США, Швеция и Украина навязывали друг другу борьбу за лидерство.

Николь Гонтье, несмотря на нестабильную стойку, сумела собраться и не спусить в унитаз старания Лизы Виттоцци. Итальянка убежала со второй своей стрельбы на первой позиции с отрывом в 16 секунд от Виты Семеренко и Клэр Иган. А Миронова снова игралась на рубеже с судьбой. Справилась из восьми. Но отставание сборной России перевалило далеко за минуту. Ногами Света, конечно, немного отыграла, но ситуацию в целом это не спасло.

Уже на старте третьего этапа к тройке лидеров по ходу подтянулась Тириль Экхофф. Но норвежке пришлось взять два дополнительных патрона и от Джоанны Рид, Алексис Рунггалдье, Анны Магнуссон и Юлии Джимы она сразу отстала на 21 секунду. Кайшева промазала один раз, подтянулась на шестую позицию, но отставание все равно было минутным.

Пятерка лидеров снова собралась вместе к стойке. На дистанции Экхофф была неудержима. Но на стрельбище в это время заглянул шведский ветерок. Он и помог Анне Магнуссон уйти лидером. А все остальные боролись с промахами. Американка и украинка штрафных кругов избежали, а вот итальянка и норвежка отправились пилить лишние 150 метров. Ульяна выбила 5 из 5, и теперь мы шли пятыми.

И, кстати, при определенных раскладах и идеальной работе Екатерины Юрловой-Перхт на рубеже не теряли шансов на медаль. До третьего места было 20 секунд.

Классная работа Магнуссон позволила лидеру шведской сборной Ханне Эберг работать спокойно. Даже с осечками на лежке чемпионка мира в индивидуалке уверенно сохраняла первое место. А вот дальше борьба была просто нереальной. Ошибки соперниц позволили Юрловой-Перхт вклиниться в медальные разборки. В компании с Марте Улсбю-Ройселанн и Валентиной Семеренко она отправилась догонять американку.

Шведка же перед заключительной стрельбой только наращивала свое преимущество. Казалось, Эберг сможет порадовать старика Пихлера.

Семеренко зубами вцепилась в норвежку, а Юрлова-Перхт обошла уже наевшуюся американку. Наша медаль была близка и зависела только от стрельбы.

Эберг серией выстрелов не закрыла только одну мишень. В это время соперницы только подошли. Времени было вагон. Но Ханна занервничала. Дважды еще она стреляла мимо четвертого «глазка». Потом у нее заклинило патрон. К этому моменту норвежка справилась со стрельбой. Последним запасным попала и шведка, но отставание было уже 11-секундным. Отыграть это ногами Ханна не сумела.

Юрлова-Перхт при идеальной работе могла уйти с рубежа даже третьей, но три промаха позволила себе лидер сборной.

После рубежа она проигрывала Украине 20 секунд, а еще и чувствовала дыхание Лауры Дальмайер.

В итоге мы стали только пятыми. А немка едва не украла бронзу у украинок. Мощнейший спурт на последнем километре. И от огромного запаса Семеренко не осталось ничего. Пары метров не хватило Лауре, чтобы опередить олимпийскую чемпионку Сочи.