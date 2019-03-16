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18:15 (мск), источник: Sport24

Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила стойка лидера сборной

Надо было стрелять, как украинки.

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До окончания чемпионата мира остались эстафеты и масс-старты. Серебро Александра Логинова — успех, но хотелось бы увезти из Эстерсунда еще что-нибудь, кроме скандалов. И эстафеты — главный шанс спасти зыбкое положение и вернуть тренерскому штабу сон и спокойствие.

В этом сезоне команда показала, что может брать медали и не самым сильным составом.

Важно, что и женская тоже. И не сделать этого Евгении Павловой, Светлане Мироновой, Ульяне Кайшевой и Екатерине Юрловой-Перхт было абсолютно непростительно.

Павлова по традиции начинала на первом этапе. На лежке сработала чисто и ушла в семи секундах от Сьюзен Данкли. Американка вместе с Анастасией Меркушиной из Украины попыталась уйти в отрыв, но соперницы не отпустили. Евгения хорошо сработала ногами и сократила отставание.

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На стойке странным образом мазали все, кроме украинки. Ванесса Хинц даже схватила штрафной круг, а идеальная стрельба Павловой испарилась. Женя взяла два дополнительных патрона и ушла на последний круг только пятой.

Отставание россиянки увеличилось до 24-х секунд. Эту проблему предстояло устранять Светлане Мироновой, самой быстрой русской биатлонистке. Все знают, что она готова круто бежать. Но вдохновение в стрельбе не всегда к ней приходит.

Уже на лежке мы чудом не отправились на штрафной круг и проигрывали под 50 секунд. Италия, США, Швеция и Украина навязывали друг другу борьбу за лидерство.

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Николь Гонтье, несмотря на нестабильную стойку, сумела собраться и не спусить в унитаз старания Лизы Виттоцци. Итальянка убежала со второй своей стрельбы на первой позиции с отрывом в 16 секунд от Виты Семеренко и Клэр Иган. А Миронова снова игралась на рубеже с судьбой. Справилась из восьми. Но отставание сборной России перевалило далеко за минуту. Ногами Света, конечно, немного отыграла, но ситуацию в целом это не спасло.

Уже на старте третьего этапа к тройке лидеров по ходу подтянулась Тириль Экхофф. Но норвежке пришлось взять два дополнительных патрона и от Джоанны Рид, Алексис Рунггалдье, Анны Магнуссон и Юлии Джимы она сразу отстала на 21 секунду. Кайшева промазала один раз, подтянулась на шестую позицию, но отставание все равно было минутным.

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Пятерка лидеров снова собралась вместе к стойке. На дистанции Экхофф была неудержима. Но на стрельбище в это время заглянул шведский ветерок. Он и помог Анне Магнуссон уйти лидером. А все остальные боролись с промахами. Американка и украинка штрафных кругов избежали, а вот итальянка и норвежка отправились пилить лишние 150 метров. Ульяна выбила 5 из 5, и теперь мы шли пятыми.

И, кстати, при определенных раскладах и идеальной работе Екатерины Юрловой-Перхт на рубеже не теряли шансов на медаль. До третьего места было 20 секунд.

Классная работа Магнуссон позволила лидеру шведской сборной Ханне Эберг работать спокойно. Даже с осечками на лежке чемпионка мира в индивидуалке уверенно сохраняла первое место. А вот дальше борьба была просто нереальной. Ошибки соперниц позволили Юрловой-Перхт вклиниться в медальные разборки. В компании с Марте Улсбю-Ройселанн и Валентиной Семеренко она отправилась догонять американку.

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Шведка же перед заключительной стрельбой только наращивала свое преимущество. Казалось, Эберг сможет порадовать старика Пихлера.

Семеренко зубами вцепилась в норвежку, а Юрлова-Перхт обошла уже наевшуюся американку. Наша медаль была близка и зависела только от стрельбы.

Эберг серией выстрелов не закрыла только одну мишень. В это время соперницы только подошли. Времени было вагон. Но Ханна занервничала. Дважды еще она стреляла мимо четвертого «глазка». Потом у нее заклинило патрон. К этому моменту норвежка справилась со стрельбой. Последним запасным попала и шведка, но отставание было уже 11-секундным. Отыграть это ногами Ханна не сумела.

Юрлова-Перхт при идеальной работе могла уйти с рубежа даже третьей, но три промаха позволила себе лидер сборной.

После рубежа она проигрывала Украине 20 секунд, а еще и чувствовала дыхание Лауры Дальмайер.

В итоге мы стали только пятыми. А немка едва не украла бронзу у украинок. Мощнейший спурт на последнем километре. И от огромного запаса Семеренко не осталось ничего. Пары метров не хватило Лауре, чтобы опередить олимпийскую чемпионку Сочи.

Итоги выступления нашей сборной подводить пока не будем. Рано. Но 12 запасных патронов — это явный перебор для эстафеты, учитывая нашу скорость. Стреляйте, как украинки, они взяли лишь 5 дополнительных, и можно было бы даже выиграть.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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