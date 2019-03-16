Тихонов раскритиковал стрельбу Мироновой во время эстафеты на ЧМ

Источник: Р-Спорт

В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место в эстафете, затратив 12 штрафных патронов. Шесть из этих патронов использовала Миронова на втором этапе.

«Миронова безграмотно стреляет лежа, это технический момент — она лежит прогнувшись, допускает острый угол опоры руки. Как и Кайшева. Неужели с такой традицией отечественного биатлона никому из тренеров не придет в голову исправить этот момент? Смотрю на это как профессионал, и мне стыдно. На сегодня тренерский коллектив безграмотный», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.