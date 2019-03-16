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18:28 (мск), источник: Р-Спорт

Тихонов раскритиковал стрельбу Мироновой во время эстафеты на ЧМ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал стрельбу российской биатлонистки Светланы Мироновой в женской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: Р-Спорт

В субботу сборная России в составе Евгении Павловой, Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место в эстафете, затратив 12 штрафных патронов. Шесть из этих патронов использовала Миронова на втором этапе.

«Миронова безграмотно стреляет лежа, это технический момент — она лежит прогнувшись, допускает острый угол опоры руки. Как и Кайшева. Неужели с такой традицией отечественного биатлона никому из тренеров не придет в голову исправить этот момент? Смотрю на это как профессионал, и мне стыдно. На сегодня тренерский коллектив безграмотный», — сказал Тихонов РИА Новости по телефону.

Юрлова-Перхт допустила три промаха на второй стойке. «Говорил перед гонкой, что в лучшем случае сможем бороться за бронзовую медаль. Сегодня были близки к третьему месту, но в итоге стали пятыми. Юрлова-Перхт, опытная спортсменка, не справилась с волнением на последнем огневом рубеже. Это биатлон, трудно сказать, почему. Норвегия победила по делу, могли составить конкуренцию немки, но у них не сложилась стрельба», — добавил он.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Украина
    Украина
16.03.2019 15:15Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп.патронов_
2ШвецияШвеция
Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
отставание 24,3 (0+6)
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
35,1 (0+5)
4ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер
35,6 (1+14)
5РоссияРоссия
Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт
43,6 (0+12)
6СловакияСловакия
Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова
53,1 (0+9)
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Камила Зук
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
9СШАСША
Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Джоан Рид, Эмили Дрейссигекер
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Николь Гонтьер, Алексия Рунггальдьер, Федерика Санфилиппо
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