Текущие события
Биатлон. Биатлон
18:30
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
15:15
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
19:48 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на чемпионате мира по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победителем стала сборная Норвегии, второй финишировала команда Германии.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с общего старта.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
ЦСКА победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Черный день для русских лыжников. Норвежцы уничтожают наши шансы
«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила лидер
Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед
«Арсенал» принимает «Енисей» в матче РПЛ (трансляция)
Определились соперники сборной России в Кубке мира по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь