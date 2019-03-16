Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на чемпионате мира по биатлону
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Победителем стала сборная Норвегии, второй финишировала команда Германии.
Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с общего старта.