Фуркад, ты — герой России! Как француз сделал бронзу России в эстафете

Источник: РИА "Новости"

Смелость не каждому дана

Евгений Гараничев — молодец.

Не каждому дано вот так смело отказаться от своего места в команде. Не важно, по какой причине, главное — она действительно серьёзная. Или кто-то считает, что лучше потом рассказывать команде и всему миру про заболевший желудок?

Да, это не боязнь. Это запредельная смелость. И плевать, что твой главный тренер будет в таком шоке, что даже журналистов выгонит вон, когда они спросят про мужской состав.

Когда ты лучше всех понимаешь, что тебе в команде не место — тебе там не место.

О страшных и счастливых снах

И вот теперь в мужскую эстафету сборной России на чемпионате мира попал совершенный дебютант. Совершенный — это не в том смысле, что идеальный. Просто вряд ли Никита Поршнев, ещё 10 дней назад пыливший на Универсиаде, и подумать не мог об эстафете. Во сне увидеть не мог — ни в самом счастливом, ни в самом страшном.

В силу своего статуса и отсутствия связей Поршнев отказаться от гонки не мог. Даже если бы мечтал отказаться. Всё, что ему оставалось — всех удивить. Худшее уже случилось: он был в эстафетной четвёрке сборной России, являющейся действующим чемпионом мира. В гонке, в которой российские шансы на медаль считались самыми высокими на этом чемпионате мира. С Елисеевым, Малышко и Логиновым.

Он первый!

Забойщиком выставили Елисеева, тут других вариантов не было. Соперники у него были не бог весть какие — Гигонна, Биркеланд, Лессер, Хофер. Не звёзды и не монстры. Надо было только попадать своё на стрельбище. Не обращая внимания на усилившийся снег.

На «лёжке» Матвей справился блестяще, но никто из лидеров больше одного промаха не допустил. Разве что Биркеланд немного закопался, но и его 14 секунд отставания ничего не значили. «Стойку» Матвей начал работать на пятом щите, сразу же промазал, «добить» смог лишь со второй попытки и покинул рубеж девятым, спустя 11 секунд после лидирующего канадца Гоу.

А эстафету Поршневу передал… первым. Последний круг Матвей пролетел пулей и в створе опередил Хофера и Гигонна на секунду.

Жаль, но «умер»

Три лидера понемножку укатывали от Германии, Швейцарии и Норвегии. Поршнев спокойно держался за Фийоном Майе, итальянец Монтелло цеплялся за россиянина. Стрелять Никита начал первым, первым же промазал, но и соперники промахнулись по разу. «Добивал» Никита дольше всех, но справился, однако уже был пятым. В десяти секундах от лидера.

Первую часть круга Поршнев держал скорость, даже сократил отставание, но на второй проиграл десяток секунд. Устал? Или просто подсказали, чтобы подходил к «стойке» в своём темпе? Ответ должна была дать «стойка». Там россиянин промазал пятым выстрелом, но сразу исправился. И снова пятое место, но уже в 30 секундах от Фийона Майе.

Жаль, но «умер» Поршнев. С видимым трудом он добрался до финиша, проиграв на последнем круге ещё 35 секунд и 8 мест.

Не устал…

Закончились наши шансы на медаль? Да нет, наверное. Только вот теперь все зависело уже не от нас. Малышко сразу отыграл пару мест, но не секунды. Нужно было смотреть на стрельбу соперников и ждать грандиозных ошибок. На «лёжке» запоролись австриец и эстонец, но и Малышко промазал дважды.

Ну и вот на этом, пожалуй, всё. Даже вменяемая стрельба Дмитрия на «стойке» ничего нам не давало. И даже штрафной круг Франции и множественные промахи других соперников. Хотя до третьего места оставалось всего 35 секунд (до лидировавшего старшего Бё — 80), но вообще не верилось, что Малышко на последнем круге не устанет.

Но он не устал и всё-таки довёз Логинову какие-тио шансы на медаль. Всего лишь нужно было отыграть 40 секунд и 5 мест. У Фуркада или Долля.

Бежать, бежать…

Логинов побежал. А что ему оставалось делать? Тут уж не до тактики. Начал отыгрывать позиции, сокращать отставание. Перешёл на шестое место. Но всё это ничего не значило, ведь Фуркад и Долль на двоих сообразили лишь один промах лёжа. И даже чистая стрельба Александра ничего России не дала — всё то же шестое место, всё то же отставание.

Йоханнес Бё три раза промазал на «стойке», потом закрыл всё дополнительными патронами и уехал побеждать. Хотя он даже на круг мог заехать, и всё равно бы победил. А вот Фуркад…

Он промазал пять раз! Пять !!!

Он промазал пять раз. Пять — два штрафных круга. А Логинов попал всё. Быстро, чётко, ура! Мы были третьими, третьими! И главным преследователем россиянина являлся словенец Тршан… Кто это?

Да, Россия — с бронзой. Никита Поршнев — с бронзой! Логинов спокойно и уверенно удержал своё преимущество и финишировал третьим.