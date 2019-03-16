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20:21 (мск), источник: Р-Спорт

Поршнев объяснил причину своего неудачного выступления в эстафете на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский биатлонист Никита Поршнев, стартовавший на втором этапе мужской эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, признался, что переоценил собственные силы.

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Источник: Р-Спорт

В субботу Поршнев ушел на свой этап с лучшим результатом, но передал эстафету Дмитрию Малышко 13-м с более чем минутным отставанием от лидера, использовав на каждом из рубежей по одному запасному патрону. Сборная России в итоге завоевала бронзовую медаль.

«После сингл-микста у нас вечером было собрание, на котором тренеры объявили эстафетный состав, в котором на втором этапе должен был стартовать Женя Гараничев. Когда на следующий день выяснилось, что Гараничев не побежит, я не стал ни о чем спрашивать тренеров, просто принял их решение как данность. Не знаю, почему они так решили, не думал об этом. Свое участие я обсудил с личным наставником, он сказал, что я готов бежать, да и сам я неплохо себя чувствовал», — сказал Поршнев журналистам.

«Сейчас могу только извиниться перед всеми. Знаю, что ребята настраивались бороться, как и я сам, но получается, что я не сумел использовать эту возможность. За стрельбу вообще не переживал — был уверен, что с этим справлюсь, но последний круг оказался мне не по силам. Слишком быстро начал и на последнем круге просто захлебнулся», — объяснил спортсмен.

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