Поршнев объяснил причину своего неудачного выступления в эстафете на ЧМ

«После сингл-микста у нас вечером было собрание, на котором тренеры объявили эстафетный состав, в котором на втором этапе должен был стартовать Женя Гараничев. Когда на следующий день выяснилось, что Гараничев не побежит, я не стал ни о чем спрашивать тренеров, просто принял их решение как данность. Не знаю, почему они так решили, не думал об этом. Свое участие я обсудил с личным наставником, он сказал, что я готов бежать, да и сам я неплохо себя чувствовал», — сказал Поршнев журналистам.