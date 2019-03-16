Поршнев объяснил причину своего неудачного выступления в эстафете на ЧМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
В субботу Поршнев ушел на свой этап с лучшим результатом, но передал эстафету Дмитрию Малышко 13-м с более чем минутным отставанием от лидера, использовав на каждом из рубежей по одному запасному патрону. Сборная России в итоге завоевала бронзовую медаль.
«После
«Сейчас могу только извиниться перед всеми. Знаю, что ребята настраивались бороться, как и я сам, но получается, что я не сумел использовать эту возможность. За стрельбу вообще не переживал — был уверен, что с этим справлюсь, но последний круг оказался мне не по силам. Слишком быстро начал и на последнем круге просто захлебнулся», — объяснил спортсмен.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0