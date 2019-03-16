Биатлонисты сборной России стали вторыми в эстафетном зачете Кубка мира
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетном зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетном зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Последняя эстафетная гонка сезона прошла в субботу в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Россияне Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов завоевали бронзу, победу одержали норвежцы.
По итогам пяти гонок российская сборная набрала 236 очков в эстафетном зачете и заняла итоговое второе место, уступив первую строчку команде Норвегии, в активе которой 270 баллов. Замкнули тройку сильнейших биатлонисты сборной Германии, набравшие 233 очка.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0