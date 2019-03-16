Биатлонисты сборной России стали вторыми в эстафетном зачете Кубка мира

Последняя эстафетная гонка сезона прошла в субботу в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Россияне Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов завоевали бронзу, победу одержали норвежцы.