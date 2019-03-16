Глава СБР о Гараничеве: в наше время за отказ выступать поехал бы домой

«Отказ Гараничева участвовать в эстафете? В наше время этим же вечером отправили бы домой, причем не покупали бы билет, а отправили за свой счет. Почему такие поблажки сейчас? Это пока. В этом году мы смотрели, кто и на что способен. Гараничев — один из тех, кто реально может бежать, а в итоге кинули в бой не подготовленного до этого уровня пацана», — сказал Драчев журналистам.