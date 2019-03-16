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20:23 (мск), источник: Р-Спорт

Глава СБР о Гараничеве: в наше время за отказ выступать поехал бы домой

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Президент Союза биатлонистов России (СБР) и четырехкратный чемпиона мира Владимир Драчев резко осудил Евгения Гараничева за отказ бежать в эстафете на чемпионате мира в Швеции.

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Источник: Р-Спорт

В субботу сборная России в составе Матвея Елисеев, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Изначально вместо Поршнева на втором этапе должен был бежать Гараничев.

«Отказ Гараничева участвовать в эстафете? В наше время этим же вечером отправили бы домой, причем не покупали бы билет, а отправили за свой счет. Почему такие поблажки сейчас? Это пока. В этом году мы смотрели, кто и на что способен. Гараничев — один из тех, кто реально может бежать, а в итоге кинули в бой не подготовленного до этого уровня пацана», — сказал Драчев журналистам.

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