Драчев: Мне жаль Фуркада, но он подарил сборной России бронзу в эстафете
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий
В субботу сборная России в составе Матвея Елисеев, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. На последнем рубеже Фуркад ушел на два штрафных круга, и в итоге сборная Франции финишировала шестой.
«По этой гонке эта бронза — подарок. Это не чудо, а подарок. Таких ошибок Фуркад никогда не допускал. Как спортсмена мне его жалко. Его заколотило… Так заканчивать сезон — а тут такой позор! Жалко мне его, — сказал Драчев журналистам. — Это подарок от Фуркада. В первую очередь — Логинову. Это за все то, что Мартен говорил против нас. Не надо никаких высказываний делать. Но отработал Логинов отлично».
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0