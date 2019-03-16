Драчев: Мне жаль Фуркада, но он подарил сборной России бронзу в эстафете

В субботу сборная России в составе Матвея Елисеев, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. На последнем рубеже Фуркад ушел на два штрафных круга, и в итоге сборная Франции финишировала шестой.

«По этой гонке эта бронза — подарок. Это не чудо, а подарок. Таких ошибок Фуркад никогда не допускал. Как спортсмена мне его жалко. Его заколотило… Так заканчивать сезон — а тут такой позор! Жалко мне его, — сказал Драчев журналистам. — Это подарок от Фуркада. В первую очередь — Логинову. Это за все то, что Мартен говорил против нас. Не надо никаких высказываний делать. Но отработал Логинов отлично».