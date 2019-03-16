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20:32 (мск), источник: Р-Спорт

Драчев: Мне жаль Фуркада, но он подарил сборной России бронзу в эстафете

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Француз Мартен Фуркад подарил сборной России бронзу в эстафете на чемпионате мира, заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: Р-Спорт

В субботу сборная России в составе Матвея Елисеев, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. На последнем рубеже Фуркад ушел на два штрафных круга, и в итоге сборная Франции финишировала шестой.

«По этой гонке эта бронза — подарок. Это не чудо, а подарок. Таких ошибок Фуркад никогда не допускал. Как спортсмена мне его жалко. Его заколотило… Так заканчивать сезон — а тут такой позор! Жалко мне его, — сказал Драчев журналистам. — Это подарок от Фуркада. В первую очередь — Логинову. Это за все то, что Мартен говорил против нас. Не надо никаких высказываний делать. Но отработал Логинов отлично».

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
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