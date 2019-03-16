Мужская сборная России занимает четвертое место в зачете Кубка наций

Источник: Р-Спорт

Заключительным стартом чемпионата мира, который идет в зачет мужского Кубка наций, стала эстафета, которая завершилась в субботу победой сборной Норвегии. Россияне завоевали бронзу.

Перед последней гонкой Кубка мира российская сборная набрала 6742 очка и досрочно гарантировала себе максимальную квоту на следующий сезон. Первое место в зачете Кубка наций занимают норвежцы (7718 очков), далее следуют французы (7192) и немцы (7045).