Мужская сборная России занимает четвертое место в зачете Кубка наций

Заключительным стартом чемпионата мира, который идет в зачет мужского Кубка наций, стала эстафета, которая завершилась в субботу победой сборной Норвегии. Россияне завоевали бронзу.
Перед последней гонкой Кубка мира российская сборная набрала 6742 очка и досрочно гарантировала себе максимальную квоту на следующий сезон. Первое место в зачете Кубка наций занимают норвежцы (7718 очков), далее следуют французы (7192) и немцы (7045).
Заключительным стартом сезона станет этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.