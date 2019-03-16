Текущие события
Биатлон. Биатлон
18:30
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
15:15
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
12Палитра эмоций Юргена Клоппа
20:40 (мск), источник: Р-Спорт

Мужская сборная России занимает четвертое место в зачете Кубка наций

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону занимает четвертое место в зачете Кубка наций после чемпионата мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Заключительным стартом чемпионата мира, который идет в зачет мужского Кубка наций, стала эстафета, которая завершилась в субботу победой сборной Норвегии. Россияне завоевали бронзу.

Перед последней гонкой Кубка мира российская сборная набрала 6742 очка и досрочно гарантировала себе максимальную квоту на следующий сезон. Первое место в зачете Кубка наций занимают норвежцы (7718 очков), далее следуют французы (7192) и немцы (7045).

Заключительным стартом сезона станет этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Фуркад — герой России. Француз сделал нам бронзу в эстафете
Черный день для русских лыжников. Норвежцы уничтожают наши шансы
«Реал» одержал победу в первом матче после возвращения Зидана
Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила лидер
Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ
Определились соперники сборной России в Кубке мира по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь