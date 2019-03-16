Владимир Драчев: В наше время Гараничева за отказ бежать эстафеты отправили бы домой. За свой счет
Президент Союза биатлонистов России (СБР) — о бронзе в мужской эстафете.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) — о бронзе в мужской эстафете.
— Медаль при таких раскладах — чудо?
— По сегодняшней гонке медаль — это подарок. Таких ошибок Фуркад никогда раньше не допускал.
— Вам его жалко?
— Конечно. На рубеже было видно, что колотило. Он же вообще бежать не хотел, а тут такая оплеуха. Можно сказать, позор. Но такое бывает. Жалко, что так сложилось. Думаю, на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене он не выступит. Может, и на
— Что можете сказать по Никите Поршневу?
— Просто перегорел. У него большая перспектива, духовой парень. Но «сгорел». До старта.
— Вам не кажется, что Гараничев своим отказом бежать в некоторой степени подставил его?
— Если бы он бежал, была бы другая картина. Стрелял Никита нормально, но финишный круг доехал
— В ваше время поняли бы поступок Гараничева, который отказался бежать эстафету?
— В наше время ему бы тем же вечером купили билет — и отправили бы домой. Точнее, даже не покупали бы, а он сам поехал. За свой счет.
— Почему такие поблажки даются спортсменам?
— Это пока. Нынешний год смотровой. Смотрели, кто на что способен. В итоге пацана, у которого особо нет опыта, бросили в бой. Но он справился, доехал.
— Медаль есть.
— Будем считать, что это подарок Фуркада. Логинову (смеется). За все то, что он говорил против нас. Бог все видит. И, значит, Саша был прав. Никаких высказываний делать было не надо.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0