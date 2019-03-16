Текущие события
Биатлон. Биатлон
18:30
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
15:15
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
12«Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Драчев: В наше время Гараничева за отказ бежать эстафеты отправили бы домой. За свой счет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) — о бронзе в мужской эстафете.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Медаль при таких раскладах — чудо?

— По сегодняшней гонке медаль — это подарок. Таких ошибок Фуркад никогда раньше не допускал.

— Вам его жалко?

— Конечно. На рубеже было видно, что колотило. Он же вообще бежать не хотел, а тут такая оплеуха. Можно сказать, позор. Но такое бывает. Жалко, что так сложилось. Думаю, на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене он не выступит. Может, и на масс-старт завтра не выйдет.

— Что можете сказать по Никите Поршневу?

Читайте также
Фуркад, ты — герой России! Как француз сделал бронзу России в эстафете

— Просто перегорел. У него большая перспектива, духовой парень. Но «сгорел». До старта.

— Вам не кажется, что Гараничев своим отказом бежать в некоторой степени подставил его?

— Если бы он бежал, была бы другая картина. Стрелял Никита нормально, но финишный круг доехал еле-еле.

— В ваше время поняли бы поступок Гараничева, который отказался бежать эстафету?

— В наше время ему бы тем же вечером купили билет — и отправили бы домой. Точнее, даже не покупали бы, а он сам поехал. За свой счет.

— Почему такие поблажки даются спортсменам?

— Это пока. Нынешний год смотровой. Смотрели, кто на что способен. В итоге пацана, у которого особо нет опыта, бросили в бой. Но он справился, доехал.

— Медаль есть.

— Будем считать, что это подарок Фуркада. Логинову (смеется). За все то, что он говорил против нас. Бог все видит. И, значит, Саша был прав. Никаких высказываний делать было не надо.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Фуркад — герой России. Француз сделал нам бронзу в эстафете
Черный день для русских лыжников. Норвежцы уничтожают наши шансы
«Реал» одержал победу в первом матче после возвращения Зидана
Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила лидер
Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Енисей» в матче РПЛ
Определились соперники сборной России в Кубке мира по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь