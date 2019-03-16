Владимир Драчев: В наше время Гараничева за отказ бежать эстафеты отправили бы домой. За свой счет

Источник: Спорт-Экспресс

— Медаль при таких раскладах — чудо?

— По сегодняшней гонке медаль — это подарок. Таких ошибок Фуркад никогда раньше не допускал.

— Вам его жалко?

— Конечно. На рубеже было видно, что колотило. Он же вообще бежать не хотел, а тут такая оплеуха. Можно сказать, позор. Но такое бывает. Жалко, что так сложилось. Думаю, на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене он не выступит. Может, и на масс-старт завтра не выйдет.

— Что можете сказать по Никите Поршневу?

— Просто перегорел. У него большая перспектива, духовой парень. Но «сгорел». До старта.

— Вам не кажется, что Гараничев своим отказом бежать в некоторой степени подставил его?

— Если бы он бежал, была бы другая картина. Стрелял Никита нормально, но финишный круг доехал еле-еле.

— В ваше время поняли бы поступок Гараничева, который отказался бежать эстафету?

— В наше время ему бы тем же вечером купили билет — и отправили бы домой. Точнее, даже не покупали бы, а он сам поехал. За свой счет.

— Почему такие поблажки даются спортсменам?

— Это пока. Нынешний год смотровой. Смотрели, кто на что способен. В итоге пацана, у которого особо нет опыта, бросили в бой. Но он справился, доехал.

— Медаль есть.