Елисеев: Эстерсунд — не самое сложное место в стрелковом плане

Сборная России в составе Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова финишировала третьей на эстафете, уступив командам Норвегии и Германии. Елисеев стартовал на первом этапе и первым передал эстафету Поршневу.
«Честно говоря, уже успел притереться к соревнованиям в Эстерсунде, и к первому этапу в эстафете успел притереться, так что на старте был спокоен. Волновался, но не до такой степени, чтобы это зашкаливало. На первом этапе толпа всегда большая, так что мне и на палки наступали, и на лыжи наступали, был риск упасть, наверное. Но страха не было. Понятно, что большого удовольствия в такой толкотне нет, тем более, что я люблю, когда даже в контактной гонке мои личные границы как-то сохраняются. Сегодня в этом плане все было жестко», — сказал Елисеев.
«Считаю, что мне повезло с ветром, стрелять было не слишком сложно, тем не менее повторилась ситуация, которая была в сингл-миксте: последним выстрелом в стойке промахнулся. Не думаю, кстати, что Эстерсунд — самое сложное место в стрелковом плане. В Оберхофе мне стрелять сложнее. Там более устойчивый ветер, а здесь, как показывает практика, случаются затишья», — добавил он.
Биатлонист также отметил, что не был уверен в том, что откроет эстафету. «Не скажу, что стопроцентно настраивался бежать именно первый этап, но по ходу сезона бегал именно его, поэтому привычно. И силы остались. Считаю, что прошел свой этап тактически грамотно — все три круга наш тренер Артем Истомин кричал мне: “Держи, не начинай, рано еще!” Только в самом конце я начал финишировать и все вышло нормально», — заключил он.