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21:37 (мск), источник: Р-Спорт

Елисеев: Эстерсунд — не самое сложное место в стрелковом плане

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 16 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал РИА Новости, что не слишком волновался перед стартом эстафеты на чемпионате мира и что стрелять в Эстерсунде не слишком сложно.

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Источник: Р-Спорт

Сборная России в составе Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова финишировала третьей на эстафете, уступив командам Норвегии и Германии. Елисеев стартовал на первом этапе и первым передал эстафету Поршневу.

«Честно говоря, уже успел притереться к соревнованиям в Эстерсунде, и к первому этапу в эстафете успел притереться, так что на старте был спокоен. Волновался, но не до такой степени, чтобы это зашкаливало. На первом этапе толпа всегда большая, так что мне и на палки наступали, и на лыжи наступали, был риск упасть, наверное. Но страха не было. Понятно, что большого удовольствия в такой толкотне нет, тем более, что я люблю, когда даже в контактной гонке мои личные границы как-то сохраняются. Сегодня в этом плане все было жестко», — сказал Елисеев.

«Считаю, что мне повезло с ветром, стрелять было не слишком сложно, тем не менее повторилась ситуация, которая была в сингл-миксте: последним выстрелом в стойке промахнулся. Не думаю, кстати, что Эстерсунд — самое сложное место в стрелковом плане. В Оберхофе мне стрелять сложнее. Там более устойчивый ветер, а здесь, как показывает практика, случаются затишья», — добавил он.

Биатлонист также отметил, что не был уверен в том, что откроет эстафету. «Не скажу, что стопроцентно настраивался бежать именно первый этап, но по ходу сезона бегал именно его, поэтому привычно. И силы остались. Считаю, что прошел свой этап тактически грамотно — все три круга наш тренер Артем Истомин кричал мне: “Держи, не начинай, рано еще!” Только в самом конце я начал финишировать и все вышло нормально», — заключил он.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
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