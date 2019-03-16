Елисеев: Эстерсунд — не самое сложное место в стрелковом плане

Источник: Р-Спорт

Сборная России в составе Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова финишировала третьей на эстафете, уступив командам Норвегии и Германии. Елисеев стартовал на первом этапе и первым передал эстафету Поршневу.

«Честно говоря, уже успел притереться к соревнованиям в Эстерсунде, и к первому этапу в эстафете успел притереться, так что на старте был спокоен. Волновался, но не до такой степени, чтобы это зашкаливало. На первом этапе толпа всегда большая, так что мне и на палки наступали, и на лыжи наступали, был риск упасть, наверное. Но страха не было. Понятно, что большого удовольствия в такой толкотне нет, тем более, что я люблю, когда даже в контактной гонке мои личные границы как-то сохраняются. Сегодня в этом плане все было жестко», — сказал Елисеев.

«Считаю, что мне повезло с ветром, стрелять было не слишком сложно, тем не менее повторилась ситуация, которая была в сингл-миксте: последним выстрелом в стойке промахнулся. Не думаю, кстати, что Эстерсунд — самое сложное место в стрелковом плане. В Оберхофе мне стрелять сложнее. Там более устойчивый ветер, а здесь, как показывает практика, случаются затишья», — добавил он.