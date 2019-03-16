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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

М. Фуркад — о пяти промахах в эстафете: Мне нет оправданий сегодня

Французский биатлонист Мартен Фуркад не видит оправданий своей ужасной стрельбе на «стойке» на четвёртом этапе мужской эстафетной гонки 4×7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

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Фуркад, подошедший к огневому рубежу третьим, использовал все три дополнительных патрона, но всё равно вынужден был забежать на два штрафных круга.

«Нет оправданий случившемуся сегодня… Я потерпел неудачу, я не только не соответствовал уровню медали, но главное — не поддержал усилия моих партнёров по команде. Горечь разочарования не станет меньше, но не изменит нашего желания смотреть в будущее», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Провалом Фуркада лучше других воспользовался россиянин Александр Логинов. Точно отстреляв, Логинов принёс России бронзовую медаль.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
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