М. Фуркад — о пяти промахах в эстафете: Мне нет оправданий сегодня

Фуркад, подошедший к огневому рубежу третьим, использовал все три дополнительных патрона, но всё равно вынужден был забежать на два штрафных круга.

«Нет оправданий случившемуся сегодня… Я потерпел неудачу, я не только не соответствовал уровню медали, но главное — не поддержал усилия моих партнёров по команде. Горечь разочарования не станет меньше, но не изменит нашего желания смотреть в будущее», — написал Фуркад в своём «твиттере».