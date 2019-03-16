Дмитрий Малышко: Мне не 45 лет, как Бьорндалену, рассчитываю прибавить в следующем сезоне
31-летний олимпийский чемпион — о бронзе в эстафете.
31-летний олимпийский чемпион — о бронзе в эстафете.
— Как восприняли в команде решение Евгения Гараничева не бежать эстафету?
— Мы особо не обсуждали это между собой и с Женей не сильно общались на эту тему. Ему еще бежать
— Никиту Поршнева как перед стартом поддерживали?
— А мы наоборот старались не нагнетать ситуацию и не нагружать его лишней информацией. Ведь спортсмен может просто утонуть в своих мыслях перед стартом. А эстафета — это гонка эмоций.
— Боязно было за него?
— Мы были готовы к любому результату. При этом у нас команда — и он в любом случае общий. Видел Никиту после финиша, он считает, что подставил команду, но мне кажется, для дебюта на чемпионате мира он выступил достойно.
— Насколько эта бронза важна конкретно для вас?
— У меня на чемпионатах мира ни одной медали не было.
— Фуркада жаль?
— Это спорт. У нас тоже бывают ошибки и нас никто не жалеет. Рабочий момент. У одних получилось, у других — нет. Думаю, Фуркад соберется — и в следующем сезоне выдаст максимум.
— Эта медаль — показатель, что вы на правильном пути?
— Направление прорисовывается, но все еще есть много недоработок и недочетов. Я знаю, за счет чего можно прибавлять. У нас новый тренерский штаб, есть молодые ребята. Нужно было время, чтобы узнать нас лучше. Я считаю, что это даже более важно, чем нам привыкать к новым требованиям. Думаю, в следующем сезоне тренерский штаб будет более четко понимать, над чем нужно работать каждому из спортсменов. Можно и нужно прибавлять.
— Этот сезон, скорее, хороший?
— Думаю, да. Личные гонки не совсем получились, но есть медали чемпионата Европы и мира. А впереди еще чемпионат России — вообще самый важный старт сезона. Отбор на следующий год. Так что пока расслабляться нельзя.
— Эта медаль не дает гарантий?
— У нас все возможно.
— Насколько в 31 год реально ворваться в элиту в личных гонках?
— Реально. Я больше переживаю за ход, но на главных стартах
— Но возраст еще позволяет рассчитывать на качественный скачок?
— Нужен не скачок, а правильная, точечная подводка. Не скажу, что есть сильные провалы. Но даже если взять Фуркада, то видно: не получается
— Некоторые с возрастом начинают пропускать этапы, готовиться к стартам точечно.
— Мне не 45 лет, как Бьорндалену, поэтому про возраст пока можно не говорить.
— Олимпиада-2022 в Пекине в ваши планы входит?
— В планах пока следующий сезон, а потом я скажу. У нас команда наполовину состоит из молодых спортсменов, у нас куча вечных отборов, поэтому далеко загадывать нет смысла. Нужно решать задачи постепенно, а не думать на
— Куча вечных отборов — большая проблема?
— Мы как раз вчера разговаривали с президентом (главой СБР Владимиром Драчевым. — Прим. «СЭ»), он обещал, что система отборов будет доработана.
— Антон Шипулин тут ходит по
— Я уже вчера спрашивал у него, каково это — лежать на кровати во время чемпионата мира и знать, что никаких гонок бежать не надо.
— Дуэт комментаторов
— Наверное, да. Посмотрим, что будет дальше.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0