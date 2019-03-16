Дмитрий Малышко: Мне не 45 лет, как Бьорндалену, рассчитываю прибавить в следующем сезоне

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— Как восприняли в команде решение Евгения Гараничева не бежать эстафету?

— Мы особо не обсуждали это между собой и с Женей не сильно общались на эту тему. Ему еще бежать масс-старт, после этого можно будет поговорить, узнать все причины. Может быть, он решил поберечь свои нервы и нормально отработать масс-старт.

— Никиту Поршнева как перед стартом поддерживали?

— А мы наоборот старались не нагнетать ситуацию и не нагружать его лишней информацией. Ведь спортсмен может просто утонуть в своих мыслях перед стартом. А эстафета — это гонка эмоций.

— Боязно было за него?

— Мы были готовы к любому результату. При этом у нас команда — и он в любом случае общий. Видел Никиту после финиша, он считает, что подставил команду, но мне кажется, для дебюта на чемпионате мира он выступил достойно.

Фуркад? Нас никто не жалеет

— Насколько эта бронза важна конкретно для вас?

— У меня на чемпионатах мира ни одной медали не было. Четвертых-пятых мест — полно. И они уже висели грузом. Когда передал Саше эстафету с 40-секундным отрывом подумал: «Ну, вот. Опять». И если бы не ошибка Франции — так бы и вышло. Наконец, прорвало.

— Фуркада жаль?

— Это спорт. У нас тоже бывают ошибки и нас никто не жалеет. Рабочий момент. У одних получилось, у других — нет. Думаю, Фуркад соберется — и в следующем сезоне выдаст максимум.

— Эта медаль — показатель, что вы на правильном пути?

— Направление прорисовывается, но все еще есть много недоработок и недочетов. Я знаю, за счет чего можно прибавлять. У нас новый тренерский штаб, есть молодые ребята. Нужно было время, чтобы узнать нас лучше. Я считаю, что это даже более важно, чем нам привыкать к новым требованиям. Думаю, в следующем сезоне тренерский штаб будет более четко понимать, над чем нужно работать каждому из спортсменов. Можно и нужно прибавлять.

— Этот сезон, скорее, хороший?

— Думаю, да. Личные гонки не совсем получились, но есть медали чемпионата Европы и мира. А впереди еще чемпионат России — вообще самый важный старт сезона. Отбор на следующий год. Так что пока расслабляться нельзя.

— Эта медаль не дает гарантий?

— У нас все возможно.

Про Олимпиаду в Пекине говорить рано

— Насколько в 31 год реально ворваться в элиту в личных гонках?

— Реально. Я больше переживаю за ход, но на главных стартах почему-то не получается стрельба. Возможно, дело в голове.

— Но возраст еще позволяет рассчитывать на качественный скачок?

— Нужен не скачок, а правильная, точечная подводка. Не скажу, что есть сильные провалы. Но даже если взять Фуркада, то видно: не получается что-то одно, начинает сыпаться вся пирамида.

— Некоторые с возрастом начинают пропускать этапы, готовиться к стартам точечно.

— Мне не 45 лет, как Бьорндалену, поэтому про возраст пока можно не говорить.

— Олимпиада-2022 в Пекине в ваши планы входит?

— В планах пока следующий сезон, а потом я скажу. У нас команда наполовину состоит из молодых спортсменов, у нас куча вечных отборов, поэтому далеко загадывать нет смысла. Нужно решать задачи постепенно, а не думать на два-три сезона вперед.

— Куча вечных отборов — большая проблема?

— Мы как раз вчера разговаривали с президентом (главой СБР Владимиром Драчевым. — Прим. «СЭ»), он обещал, что система отборов будет доработана.

— Антон Шипулин тут ходит по пресс-центру, все время на позитиве и расслабоне. Не завидуете?

— Я уже вчера спрашивал у него, каково это — лежать на кровати во время чемпионата мира и знать, что никаких гонок бежать не надо. По-доброму, конечно, завидую.

— Дуэт комментаторов Шипулин-Малышко лет через 10 возможен?