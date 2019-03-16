Уйти нельзя остаться. Стоит ли Фуркаду выступать дальше?
После такого выступления в эстафете непонятно, стоит ли великому французу продолжать карьеру.
После такого выступления в эстафете непонятно, стоит ли великому французу продолжать карьеру.
Мартена Фуркада у нас не то чтобы любят. Даже наоборот. Большинство, конечно,
По интернету уже вовсю полетели многочисленные злорадные комментарии в духе «договорился» и «отлились кошке мышкины слезы». Не остался в стороне даже президент СБР Владимир Драчев с его «Бог все видит», хотя при том количестве скандалов и странных историй, которые чуть ли не еженедельно сотрясают российский биатлон, ему бы лучше обратить внимание на происходящее в его ведомстве.
Фуркада не любят за высокомерие. За его порой некрасивое поведение на трассе, хотя чистоплюям на таком уровне делать нечего. Когда рядом еще с десяток таких же крутых атлетов как ты, и все хотят победить, ради успеха нужно быть готовым на все и даже больше (увы, этого инстинкта часто не хватает российским спортсменам). Даже такая вроде бы икона, как Майкл Джордан, и тот в игровые годы был редким засранцем — свидельств этому предостаточно. Но потому он и стал величайшим, а выбранный на драфте выше него Хаким Оладжьювон остался просто «одним из лучших» центровых в истории НБА.
Фуркада не любят за то, что он постоянно побеждал. Людям это надоедает. Сначала они восхищаются королем, а потом хотят, чтобы его низвергли. Потому что им становится скучно.
Темным субботним вечером во вьюжном Эстерсунде Фуркад пал. До этого по ходу сезона у тех, кто был верен королю несмотря на начашуюся еще несколько месяцев назад смуту, теплилась надежда, что на чемпионате мира он вернется и всем покажет. Француз и показал — свою слабость и беспомощность.
6-е место в спринте при идеальной стрельбе, 5-е — в гонке преследования, когда на последнем круге от него уехали Кентен Фийон Майе и Тарьей Бе, а после финиша он раздраженно объяснял, что его «усыпил темп Логинова». Место
Злорадство — плохое чувство. Когда улюлюканье стихнет, Фуркада пожалеют даже те, кто над ним смеялся. Хотя, пожалуй, жалость окружающих — последнее, что ему нужно.
Увидим ли мы его еще на трассе? Не уверен, что ответ на этот вопрос знает сейчас сам Фуркад. Вероятнее всего, в этом сезоне уже нет — не будет ничего удивительного, если француз не выйдет на воскресный
Через такие падения проходили многие великие спортсмены. Оле Эйнар Бьорндален в
Есть много описаний того, как Роджер Федерер после нескольких лет относительных неудач и череды травм менял свой стиль игры и вообще подход к теннису, дабы оставаться на вершине. И в 2018 году в 36 лет взял в Австралии свой 20-й «Большой шлем».
Криштиану Роналду из грациозного
Можно найти много причин нынешних неудач Фуркада — новый тренер сборной Венсан Виттоз, изменивший систему подготовки, ангина перед стартом чемпионата мира, мононуклеоз, мелькающий перед глазами Логинов и еще кучу всего.
Но главное — это желание и мотивация. Именно они двигали Фуркадом и заставляли его пахать из года в год, чтобы оставаться на вершине. У Бьорндалена, Федерера или Роналду они, как и страсть к тому, чем они занимались, не пропадали даже в тяжелые времена и позволяли им эволюционировать. Есть ли они еще у француза?
У него
Или не ерунда? И Фуркад готов отправить семью в Ниццу, а самому уехать в горы и работать там все лето. Позвонить тому же Бьорндалену и попросить пару советов. Или придумать еще
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0