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16 марта, источник: Спорт-Экспресс

Уйти нельзя остаться. Стоит ли Фуркаду выступать дальше?

После такого выступления в эстафете непонятно, стоит ли великому французу продолжать карьеру.

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Злорадство

Мартена Фуркада у нас не то чтобы любят. Даже наоборот. Большинство, конечно, из-за его высказываний в адрес Александра Логинова — и прошлых, и датированных этим сезоном. Хотя, на мой взгляд, француз не говорил ничего особенно вопиющего, а его позиция вполне обоснованна. ЭПО — не плохая витаминка или «грязный» БАД, а молчание по этому поводу может свидетельствует о том, что ты и не особенно раскаиваешься по этому поводу.

По интернету уже вовсю полетели многочисленные злорадные комментарии в духе «договорился» и «отлились кошке мышкины слезы». Не остался в стороне даже президент СБР Владимир Драчев с его «Бог все видит», хотя при том количестве скандалов и странных историй, которые чуть ли не еженедельно сотрясают российский биатлон, ему бы лучше обратить внимание на происходящее в его ведомстве.

Фуркада не любят за высокомерие. За его порой некрасивое поведение на трассе, хотя чистоплюям на таком уровне делать нечего. Когда рядом еще с десяток таких же крутых атлетов как ты, и все хотят победить, ради успеха нужно быть готовым на все и даже больше (увы, этого инстинкта часто не хватает российским спортсменам). Даже такая вроде бы икона, как Майкл Джордан, и тот в игровые годы был редким засранцем — свидельств этому предостаточно. Но потому он и стал величайшим, а выбранный на драфте выше него Хаким Оладжьювон остался просто «одним из лучших» центровых в истории НБА.

Фуркада не любят за то, что он постоянно побеждал. Людям это надоедает. Сначала они восхищаются королем, а потом хотят, чтобы его низвергли. Потому что им становится скучно.

Падение

Темным субботним вечером во вьюжном Эстерсунде Фуркад пал. До этого по ходу сезона у тех, кто был верен королю несмотря на начашуюся еще несколько месяцев назад смуту, теплилась надежда, что на чемпионате мира он вернется и всем покажет. Француз и показал — свою слабость и беспомощность.

6-е место в спринте при идеальной стрельбе, 5-е — в гонке преследования, когда на последнем круге от него уехали Кентен Фийон Майе и Тарьей Бе, а после финиша он раздраженно объяснял, что его «усыпил темп Логинова». Место где-то в четвертом десятке в индивидуальной гонке, но хуже всего даже не строчка в глубинах протокола, а то, что после двух промахов на последней стрельбе Фуркад бросил бороться и откровенно докатывал. И вот теперь — провал в эстафете, когда, казалось, до медали было рукой подать.

Злорадство — плохое чувство. Когда улюлюканье стихнет, Фуркада пожалеют даже те, кто над ним смеялся. Хотя, пожалуй, жалость окружающих — последнее, что ему нужно.

Увидим ли мы его еще на трассе? Не уверен, что ответ на этот вопрос знает сейчас сам Фуркад. Вероятнее всего, в этом сезоне уже нет — не будет ничего удивительного, если француз не выйдет на воскресный масс-старт и не поедет на заключительный этап Кубка мира в Холменколлен.

Будущее

Через такие падения проходили многие великие спортсмены. Оле Эйнар Бьорндален в какой-то момент перестал доминировать в биатлонном мире, но находил новые способы и методики тренировок и еще лет пять-шесть оставался конкурентоспособен, в 40 лет выиграв два золота на Играх-2014 в Сочи, а в 42 — пять медалей на ЧМ-2016.

Есть много описаний того, как Роджер Федерер после нескольких лет относительных неудач и череды травм менял свой стиль игры и вообще подход к теннису, дабы оставаться на вершине. И в 2018 году в 36 лет взял в Австралии свой 20-й «Большой шлем».

Криштиану Роналду из грациозного бегунка-дриблера, а потом идеального атлета эволюционировал в узкоспециализированного игрока-завершителя, невероятно эффективного в чужой штрафной. Потому что понимал — только так с течением времени он сможет оставаться лучшим.

Можно найти много причин нынешних неудач Фуркада — новый тренер сборной Венсан Виттоз, изменивший систему подготовки, ангина перед стартом чемпионата мира, мононуклеоз, мелькающий перед глазами Логинов и еще кучу всего.

Но главное — это желание и мотивация. Именно они двигали Фуркадом и заставляли его пахать из года в год, чтобы оставаться на вершине. У Бьорндалена, Федерера или Роналду они, как и страсть к тому, чем они занимались, не пропадали даже в тяжелые времена и позволяли им эволюционировать. Есть ли они еще у француза?

У него красавица-жена, двое прекрасных детей, определенная сумма денег на банковском счету и репутация великого биатлониста — словом, все, чтобы достойно встретить старость. Клеймо лузера — ерунда, Бьорндален закончил, не отобравшись на Олимпиаду-2018.

Или не ерунда? И Фуркад готов отправить семью в Ниццу, а самому уехать в горы и работать там все лето. Позвонить тому же Бьорндалену и попросить пару советов. Или придумать еще что-нибудь, чтобы не быть тем беспомощным неудачником с растерянно-отсутствующим взглядом, каким он был всю эту неделю.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
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