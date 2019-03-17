Самуэльссон был недоволен поведением Фуркада, протест шведов отклонили

Позднее протест был отклонён.
За несколько метров до финиша Самуэльссон вышел вперёд, но француз, выбрав тот же коридор, наехал на лыжу шведского спортсмена. В итоге хозяин соревнований снизил скорость и пришёл к финишу вслед за пятикратным олимпийским чемпионом.
«Фуркад попытался побежать по тому коридору, где не было места. Я потерял равновесие и упустил позицию. Это не очень хорошая ситуация», — приводит слова Самуэльссона сайт Шведской федерации лыжных видов спорта.
Напомним, из-за неудачной стрельбы Фуркада на «стойке» сборная Франции лишилась призового места и пришла к финишу шестой.