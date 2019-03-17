Самуэльссон был недоволен поведением Фуркада, протест шведов отклонили

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Позднее протест был отклонён.

За несколько метров до финиша Самуэльссон вышел вперёд, но француз, выбрав тот же коридор, наехал на лыжу шведского спортсмена. В итоге хозяин соревнований снизил скорость и пришёл к финишу вслед за пятикратным олимпийским чемпионом.

«Фуркад попытался побежать по тому коридору, где не было места. Я потерял равновесие и упустил позицию. Это не очень хорошая ситуация», — приводит слова Самуэльссона сайт Шведской федерации лыжных видов спорта.