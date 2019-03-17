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12:14 (мск), источник: Sport24

«Фуркад довыпендривался! Получи гранату!»: как Россия издевалась над легендой биатлона после эстафеты

Биатлонные боги все видят?

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Источник: РИА "Новости"

По ходу мужской эстафеты сборная России даже второму месту горела почти минуту. Казалось, что ее уже не спасет ничего. Разве что чудо. Но на заключительном рубеже Мартен Фуркад был настолько беспомощен перед мишенями, что отправился пилить два штрафных круга. Катастрофа. Оставалось только пользоваться столь бесценным подарком. И шанс это сделать по иронии судьбы выпал Александру Логинову. Итог эстафеты вы уже знаете, а вот что стоит за крахом Фуркада, еще нет.

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После такого все наверняка вспомнили так называемую «историю любви» Мартена и Александра. Она тянется еще с чемпионата мира в Хохфильцене. Помните, как в смешанной эстафете француз наехал на лыжу россиянина? А его уход с церемонии награждения? С тех пор от Фуркада в адрес Логинова прозвучало столько «лестных» комментариев, что Мартену пора начинать писать вторую книгу.

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В нынешнем сезоне ситуация с их отношениями (которых нет) не изменилась. Но все заметили то, как же символично, что в худший сезон француза у Александра дела идут в гору. Мартен настолько зло воспринимает свою беспомощность, что даже после гонки преследования умудрился обвинить россиянина в том, что тот помешал ему выиграть медаль.

После провальной эстафеты он получил жаркую ответочку. Нет, не от Саши (Логинов продолжает молчать), а от известных биатлонных лиц из России.

«Будем считать, что это подарок от Фуркада. Это за все то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошел. Бог же видит все наверху. Значит, Саша Логинов был прав, и не надо нигде никаких высказываний делать. Будем радоваться этой бронзе. Бронзе с подарочной оберткой», — не особо выбирал выражений президент СБР Владимир Драчев на фоне своей радости.

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«Ошибка Фуркада? Это карма, я об этом уже говорил. Все злопыхатели, которые позволяли себе несправедливые наговоры в адрес России, поплатились за это», — рассказал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Саня герой, ребята молодцы! Фуркад довыпендривался! Получи гранату!» — написала бронзовый призер чемпионата мира 2007 года Наталья Гусева-Сорокина в своем инстаграме.

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«Что касается Фуркада, то в этом что-то есть. Такие вещи возвращаются. Тратится много нервной энергии, ты наносишь оскорбление другому человеку, но делаешь и себя слабее», — прокомментировал итоги гонки двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков «Чемпионату».

Заметьте, что все намекают на некую карму, которая вернулась Фуркаду за вечные придирки к лидеру сборной России. Это отличный способ позлорадствовать над Мартеном, но, на самом деле, в этой ситуации его просто жаль. Кажется, что он сам загнал себя в такой угол, из которого не знает, как выбраться.

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Но что есть, то есть. Этот сезон уже официально провален. Ему даже не помог длительный перерыв перед чемпионатом мира. В Эстерсунде он показал худший результат в карьере на чемпионатах мира — 39-е место в индивидуальной гонке. А теперь и такой зашквар в эстафете. Из спасителя он превратился в балласт, который топит результат команды. Это мощный удар по психологии.

Кто-то говорит, что прежний Фуркад уже больше никогда не вернется на биатлонные трассы, и его закат карьеры прогрессирует с каждым днем. Может и так, кто знает. Но сейчас ясно, что Мартен уже не тот, что раньше. Это заметно и по его эмоциональному состоянию (странно, как это ему хватает задора говорить про ЭПО Логинова), и по отсутствию агрессивных движений на лыжне. В чем причина, не может понять даже он сам.

«Проблема не в психологии и не в мотивации. Одного желания недостаточно — тело не отвечает. Нужно искать ответы на мои вопросы», — говорит Фуркад.

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Пока самой очевидной причиной выглядит смена тренерского штаба в сборной Франции. Сначала из команды ушел Зигфрид Мазе, а недавно и тренер по функциональной подготовке Стефан Бутье. Тренировочный план нового тренера Венсана Витто, видимо, ему просто не подошел. Хотя Мартен никогда не выступал с критикой в его адрес, а даже хвалил. Но он же человек, а не робот, и эта двойная потеря за последние несколько лет не могла на нем не отразиться. А теперь ему придется поработать не только над психологическим состоянием, но и над физическим.

Возвращение прежнего Фуркада будет долгим. Он точно не уйдет из биатлона как минимум до 2020-го года. Контрактные обязательства, реклама и все такое. И он должен выработать новую мотивацию для себя. Вроде она сама собой появляется. Нельзя же уходить поверженным и побитым. А пока хочется только сочувствовать (и немного позлорадствовать тоже). И пусть Мартен ищет ответы на свои вопросы сам и перестанет ждать их от Логинова.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Россия
    Россия
16.03.2019 18:30Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:12.03,7
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+38,1
3РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.04,1
4ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж
+01.20,7
5СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+01.22,4
6ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+01.37,2
7ШвецияШвеция
Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+01.37,4
8АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард
+02.00,1
9БолгарияБолгария
Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
+02.03,9
10БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
+02.04,0
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