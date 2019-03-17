Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ по биатлону

Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ по биатлону

Россиянин Евгений Гараниче рассказал, почему отказался от участив в эстафете на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.