Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ по биатлону
Россиянин Евгений Гараниче рассказал, почему отказался от участив в эстафете на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Россиянин Евгений Гараниче рассказал, почему отказался от участив в эстафете на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Сборная России, в составе которой выступили Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, завоевала в эстафете бронзу.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:12.03,7
|2
|Германия
|+38,1
|3
|Россия
|+01.04,1
|4
|Чехия
|+01.20,7
|5
|Словения
|+01.22,4
|6
|Франция
|+01.37,2
|7
|Швеция
|+01.37,4
|8
|Австрия
|+02.00,1
|9
|Болгария
|+02.03,9
|10
|Беларусь
|+02.04,0