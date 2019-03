Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ по биатлону

View this post on Instagram

Друзья, могу сказать одно : от эстафеты я отказался сам , потому что в очередной раз не хотел подвести команду ! Извиняюсь перед болельщиками! Ребята молодцы ! Увидимся сегодня на масс-старте. #биатлон #чм #эстерсунд