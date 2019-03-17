Текущие события
Биатлон. Биатлон
15:15
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
12.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Все события
Фоторепортажи
5Возвращение Зидана, драма в Кубке Англии и другие события выходных
18Главные достижения российских клубов в еврокубках
13:55 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийский чемпион Линдстрем завершил карьеру после мононуклеоза

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион в эстафете на Играх-2018 шведский биатлонист Фредрик Линдстрем завершил карьеру, сообщает Sveriges Radio.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Линдстрем пропустил большую часть сезона из-за мононуклеоза. На домашнем чемпионате мира 29-летний швед участвовал в эстафете и спринтерской гонке.

«У меня не осталось прежнего запала. Два года назад я решил, что приму участие в Олимпийских играх и домашнем чемпионате мира, где я получил дополнительную мотивацию. Прошло 15 действительно хороших лет, олимпийское золото было потрясающим. Олимпиада и этот чемпионат мира были незабываемы», — сказал Линдстрем.

 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
«Довыпендривался!»: как Россия поиздевалась над Фуркадом
Плей-офф КХЛ: «Авангард» провел худший матч за два месяца
Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ
Гонщик «Мерседеса» выиграл первый этап сезона «Формулы-1»
«Барселона» вновь заинтересовалась чемпионом мира из «Атлетико»
«Уфа» принимает «Ахмат» в чемпионате России (трансляция)
Даниил Квят поделился эмоциями от первой гонки сезона в «Ф-1»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь