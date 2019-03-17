Олимпийский чемпион Линдстрем завершил карьеру после мононуклеоза

«У меня не осталось прежнего запала. Два года назад я решил, что приму участие в Олимпийских играх и домашнем чемпионате мира, где я получил дополнительную мотивацию. Прошло 15 действительно хороших лет, олимпийское золото было потрясающим. Олимпиада и этот чемпионат мира были незабываемы», — сказал Линдстрем.