Олимпийский чемпион Линдстрем завершил карьеру после мононуклеоза
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион в эстафете на Играх-2018 шведский биатлонист Фредрик Линдстрем завершил карьеру, сообщает Sveriges Radio.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион в эстафете на Играх-2018 шведский биатлонист Фредрик Линдстрем завершил карьеру, сообщает Sveriges Radio.
Линдстрем пропустил большую часть сезона
«У меня не осталось прежнего запала. Два года назад я решил, что приму участие в Олимпийских играх и домашнем чемпионате мира, где я получил дополнительную мотивацию. Прошло 15 действительно хороших лет, олимпийское золото было потрясающим. Олимпиада и этот чемпионат мира были незабываемы», — сказал Линдстрем.