Российские биатлонисты 40 раз промахнулись в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелле
Российские биатлонисты в общей сложности промахнулись 40 раз в
Российские биатлонисты в общей сложности промахнулись 40 раз в
В гонке участвовали Антон Бабиков, Сергей Корастылев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Петр Пащенко и Ильназ Мухамедзянов.
Больше всех промахивались Сучилов, Пащенко и Стрельцов — у них 11, 9 и 8 незакрытых мишеней соответственно.
Сучилов четрые раза промахнулся на второй стрельбе, у Пащенко четыре промаха на третьей.