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14:30 (мск), источник: Sports.Ru

Российские биатлонисты 40 раз промахнулись в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелле

Российские биатлонисты в общей сложности промахнулись 40 раз в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелле.

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В гонке участвовали Антон Бабиков, Сергей Корастылев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Петр Пащенко и Ильназ Мухамедзянов.

Больше всех промахивались Сучилов, Пащенко и Стрельцов — у них 11, 9 и 8 незакрытых мишеней соответственно.

Сучилов четрые раза промахнулся на второй стрельбе, у Пащенко четыре промаха на третьей.

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