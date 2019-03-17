Итальянка Доротея Вирер стала чемпионкой мира по биатлону в масс-старте

Доротея Вирер уверенно провела третью стрельбу (стоя) и вышла в лидеры. Несмотря на два промаха на четвертом огневом рубеже, итальянка ушла лидером и не упустила победы — 37 мин. 24,6 сек. (0+0+0+2). Серебряным призером стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — +4,9 сек. (0+0+1+1). Третье место заняла Дениз Херрманн из Германии — +15,4 сек. (0+1+2+1).

Белоруска Ирина Кривко входила в число лидеров в первой части гонки, но четыре промаха на третьей стрельбе не позволили ей претендовать на высокие позиции по итогам выступления. Она занял 24 место — + 2 мин. 36,3 сек. (0+0+4+2).

Сегодня в Эстерсунде состоится заключительная гонка в масс-старте у мужчин. Начало — в 18.00. Белорусские спортсмены в предстоящем забеге не выступают.

После чемпионата мира в Эстерсунде биатлонный сезон завершится в норвежском Холменколлене, где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.