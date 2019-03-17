Итальянка Доротея Вирер стала чемпионкой мира по биатлону в масс-старте
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер завоевала золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер завоевала золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в
Доротея Вирер уверенно провела третью стрельбу (стоя) и вышла в лидеры. Несмотря на два промаха на четвертом огневом рубеже, итальянка ушла лидером и не упустила победы — 37 мин. 24,6 сек. (0+0+0+2). Серебряным призером стала россиянка Екатерина
Белоруска Ирина Кривко входила в число лидеров в первой части гонки, но четыре промаха на третьей стрельбе не позволили ей претендовать на высокие позиции по итогам выступления. Она занял 24 место — + 2 мин. 36,3 сек. (0+0+4+2).
Сегодня в Эстерсунде состоится заключительная гонка в
После чемпионата мира в Эстерсунде биатлонный сезон завершится в норвежском Холменколлене, где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.
Следующий чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 марта 2020 года в итальянской Антерсельве.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|37.26,4
|2
|Екатерина Юрлова-Перхт
|Россия
|+04,9
|3
|Дениза Херманн
|Германия
|+15,4
|4
|Ханна Эберг
|Швеция
|+52,7
|5
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+57,7
|6
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.03,4
|7
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+01.10,1
|8
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.11,2
|9
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.29,7
|10
|Джоан Рид
|США
|+01.32,1