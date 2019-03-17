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16:51 (мск), источник: БЕЛТА

Итальянка Доротея Вирер стала чемпионкой мира по биатлону в масс-старте

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер завоевала золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в масс-старте, который сегодня завершается в Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Доротея Вирер уверенно провела третью стрельбу (стоя) и вышла в лидеры. Несмотря на два промаха на четвертом огневом рубеже, итальянка ушла лидером и не упустила победы — 37 мин. 24,6 сек. (0+0+0+2). Серебряным призером стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — +4,9 сек. (0+0+1+1). Третье место заняла Дениз Херрманн из Германии — +15,4 сек. (0+1+2+1).

Белоруска Ирина Кривко входила в число лидеров в первой части гонки, но четыре промаха на третьей стрельбе не позволили ей претендовать на высокие позиции по итогам выступления. Она занял 24 место — + 2 мин. 36,3 сек. (0+0+4+2).

Сегодня в Эстерсунде состоится заключительная гонка в масс-стартеу мужчин. Начало — в 18.00. Белорусские спортсмены в предстоящем забеге не выступают.

После чемпионата мира в Эстерсунде биатлонный сезон завершится в норвежском Холменколлене, где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.

Следующий чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 марта 2020 года в итальянской Антерсельве.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Екатерина Юрлова-Перхт
    Россия
    Россия
  • 3
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
17.03.2019 15:15Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия37.26,4
2Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия+04,9
3Дениза ХерманнГерманияГермания+15,4
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+52,7
5Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+57,7
6Лаура ДальмайерГерманияГермания+01.03,4
7Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+01.10,1
8Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.11,2
9Лина ПерссонШвецияШвеция+01.29,7
10Джоан РидСШАСША+01.32,1
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