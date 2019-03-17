Женская сборная не зря ездила на ЧМ по биатлону. В последней гонке Юрлова-Перхт зажгла по полной

Источник: РИА "Новости"

Наши девушки не выигрывали медали ЧМ с 2015 года, тогда всех удивила Екатерина Юрлова, выиграв золото в индивидуальной гонке. Если раньше все впадали в панику из-за отсутствия наград, то сейчас с этим уже смирились даже тренеры сборной. И на этом ЧМ Юрлова-Перхт была в отличных кондициях, но лишние промахи оставляли ее без медалей. Особенно обидно было в спринте, да и в эстафете тоже. Но и перед заключительной гонкой ЧМ в Эстерсунде, масс-стартом, на нее все равно продолжали надеяться. Лыжные кондиции вполне годные.

Попала в заявку на масс-старт и дебютантка чемпионата мира Евгения Павлова. В ее ораторских и стрелковых качествах мы уже убедились, но ее физическое состояние оставляет желать лучшего. После пяти гонок в Эстерсунде Жени могло просто не хватить на все 12,5 км дистанции.

На первый огневой рубеж девушки выкатились длинным караваном и оказались под властью дикого шведского ветра. Подчинили его себе не все, но зато это удалось Юрловой-Перхт. Павлова промахнулась и замыкала топ-20.

Девушки поочередно лидировали и не стремились создавать отрывы. К очередной лежке в семи секундах подошли двенадцать человек. А после нее осталось всего семь. И в лидерах теперь уже шла Юрлова-Перхт, за ней Доротея Вирер и Франциска Пройсс. Евгения снова махнула мимо и проигрывала уже почти полторы минуты.

Если на лежке у Юрловой-Перхт все в порядке, то за стойку было страшно. И не зря. Катя не закрыла одну мишень (чудо, с ее-то низкой процентовкой). Но серьезные проблемы испытывали и конкурентки. Точна и быстра была только Доротея Вирер. Остальные мазали от души. Кто два раза, кто три, кто вообще четыре. И россиянка ушла на последний круг второй — в 30 секундах от итальянской красотки. Важно, что Катя могла чувствовать себя спокойно: Кайса Мякяряйнен, идущая третьей, была в двадцати секундах от нее. Нам светила медаль. Кто бы мог подумать!

Темп итальянки Екатерина выдерживала и заодно не подпускала к себе финку. На заключительном рубеже Доротея с ветром не справилась и промазала дважды, дав Юрловой-Перхт возможность не просто взять медаль, а победить. Россиянка стреляла ритмично, но один предательский габарит все же не закрылся. Ситуацией могла воспользоваться Дениз Херрман, но ее последний выстрел оказался неточным. Остальные снова стреляли по местным птичкам.

В итоге Вирер ушла первой, россиянка в десяти секундах от нее, еще в 20 позади была реактивная Херрман.

Юрлова-Перхт видела спину соперницы и делала все, чтобы приблизиться. Она отъедала гандикап по крупицам. Еще бы километр, и золото могло быть нашим. Параллельно, правда, приходилось обороняться от Херрман. Немка летела с бешеной скоростью. За 2 км она отыграла 15 секунд у итальянки и 12 у россиянки.

Под финиш отставания еще сократились, но никто никого так и не достал. В итоге мы с серебром, в которое не очень-то и верилось. Но от этого только кайфовее на душе. Женский биатлон в России еще жив!