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17:28 (мск), источник: Sport24

Женская сборная не зря ездила на ЧМ по биатлону. В последней гонке Юрлова-Перхт зажгла по полной

У нас серебро!

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Источник: РИА "Новости"

Наши девушки не выигрывали медали ЧМ с 2015 года, тогда всех удивила Екатерина Юрлова, выиграв золото в индивидуальной гонке. Если раньше все впадали в панику из-за отсутствия наград, то сейчас с этим уже смирились даже тренеры сборной. И на этом ЧМ Юрлова-Перхт была в отличных кондициях, но лишние промахи оставляли ее без медалей. Особенно обидно было в спринте, да и в эстафете тоже. Но и перед заключительной гонкой ЧМ в Эстерсунде, масс-стартом, на нее все равно продолжали надеяться. Лыжные кондиции вполне годные.

Попала в заявку на масс-старт и дебютантка чемпионата мира Евгения Павлова. В ее ораторских и стрелковых качествах мы уже убедились, но ее физическое состояние оставляет желать лучшего. После пяти гонок в Эстерсунде Жени могло просто не хватить на все 12,5 км дистанции.

На первый огневой рубеж девушки выкатились длинным караваном и оказались под властью дикого шведского ветра. Подчинили его себе не все, но зато это удалось Юрловой-Перхт. Павлова промахнулась и замыкала топ-20.

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Девушки поочередно лидировали и не стремились создавать отрывы. К очередной лежке в семи секундах подошли двенадцать человек. А после нее осталось всего семь. И в лидерах теперь уже шла Юрлова-Перхт, за ней Доротея Вирер и Франциска Пройсс. Евгения снова махнула мимо и проигрывала уже почти полторы минуты.

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Если на лежке у Юрловой-Перхт все в порядке, то за стойку было страшно. И не зря. Катя не закрыла одну мишень (чудо, с ее-то низкой процентовкой). Но серьезные проблемы испытывали и конкурентки. Точна и быстра была только Доротея Вирер. Остальные мазали от души. Кто два раза, кто три, кто вообще четыре. И россиянка ушла на последний круг второй — в 30 секундах от итальянской красотки. Важно, что Катя могла чувствовать себя спокойно: Кайса Мякяряйнен, идущая третьей, была в двадцати секундах от нее. Нам светила медаль. Кто бы мог подумать!

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Темп итальянки Екатерина выдерживала и заодно не подпускала к себе финку. На заключительном рубеже Доротея с ветром не справилась и промазала дважды, дав Юрловой-Перхт возможность не просто взять медаль, а победить. Россиянка стреляла ритмично, но один предательский габарит все же не закрылся. Ситуацией могла воспользоваться Дениз Херрман, но ее последний выстрел оказался неточным. Остальные снова стреляли по местным птичкам.

В итоге Вирер ушла первой, россиянка в десяти секундах от нее, еще в 20 позади была реактивная Херрман.

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Юрлова-Перхт видела спину соперницы и делала все, чтобы приблизиться. Она отъедала гандикап по крупицам. Еще бы километр, и золото могло быть нашим. Параллельно, правда, приходилось обороняться от Херрман. Немка летела с бешеной скоростью. За 2 км она отыграла 15 секунд у итальянки и 12 у россиянки.

Под финиш отставания еще сократились, но никто никого так и не достал. В итоге мы с серебром, в которое не очень-то и верилось. Но от этого только кайфовее на душе. Женский биатлон в России еще жив!

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Евгения Павлова на фоне своей усталости на каждом рубеже промахнулась по одному разу, и закончила гонку на 18-м месте, обойдя многих крутых соперниц. Не так плохо. Через год должно быть лучше.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Екатерина Юрлова-Перхт
    Россия
    Россия
  • 3
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
17.03.2019 15:15Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия37.26,4
2Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия+04,9
3Дениза ХерманнГерманияГермания+15,4
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+52,7
5Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+57,7
6Лаура ДальмайерГерманияГермания+01.03,4
7Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+01.10,1
8Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.11,2
9Лина ПерссонШвецияШвеция+01.29,7
10Джоан РидСШАСША+01.32,1
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