Тихонов назвал выступление женской сборной на ЧМ-2019 неудовлетворительным

«Сегодня ветер очень серьёзно вмешивался в ход гонки. Есть мастерство, есть момент везения. В биатлоне оба компонента никуда не денешь. Кто-то говорит: «Если бы Юрлова закрыла мишень на последнем огневом рубеже, обязательно бы победила». А я говорю так: если бы другие промазали на два-три раза меньше, то мы могли бы быть без медалей. В этом и есть вся прелесть биатлона. Я очень рад результату гонки, от всей души поздравляю Катю, она справилась. Она выстояла там, где даже более сильные и опытные проиграли.