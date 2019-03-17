Тихонов назвал выступление женской сборной на ЧМ-2019 неудовлетворительным
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женского
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женского
«Сегодня ветер очень серьёзно вмешивался в ход гонки. Есть мастерство, есть момент везения. В биатлоне оба компонента никуда не денешь.
Что касается всего чемпионата по части женщин, моя оценка неудовлетворительная, всего одна серебряная медаль. Когда мы приезжали без золота, лет 12 назад, но было много других медалей, серебряных, бронзовых, нас ругали. Павлова — очень хорошая девочка, я знаю, что с ней надо делать, чтобы она прибавила по ходу. Мы упустили очень многое в подготовке", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|37.26,4
|2
|Екатерина Юрлова-Перхт
|Россия
|+04,9
|3
|Дениза Херманн
|Германия
|+15,4
|4
|Ханна Эберг
|Швеция
|+52,7
|5
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+57,7
|6
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.03,4
|7
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+01.10,1
|8
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.11,2
|9
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.29,7
|10
|Джоан Рид
|США
|+01.32,1