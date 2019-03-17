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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов назвал выступление женской сборной на ЧМ-2019 неудовлетворительным

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женского масс-старта на ЧМ-2019. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ветер очень серьёзно вмешивался в ход гонки. Есть мастерство, есть момент везения. В биатлоне оба компонента никуда не денешь. Кто-то говорит: «Если бы Юрлова закрыла мишень на последнем огневом рубеже, обязательно бы победила». А я говорю так: если бы другие промазали на два-три раза меньше, то мы могли бы быть без медалей. В этом и есть вся прелесть биатлона. Я очень рад результату гонки, от всей души поздравляю Катю, она справилась. Она выстояла там, где даже более сильные и опытные проиграли.

Что касается всего чемпионата по части женщин, моя оценка неудовлетворительная, всего одна серебряная медаль. Когда мы приезжали без золота, лет 12 назад, но было много других медалей, серебряных, бронзовых, нас ругали. Павлова — очень хорошая девочка, я знаю, что с ней надо делать, чтобы она прибавила по ходу. Мы упустили очень многое в подготовке", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Екатерина Юрлова-Перхт
    Россия
    Россия
  • 3
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
17.03.2019 15:15Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия37.26,4
2Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия+04,9
3Дениза ХерманнГерманияГермания+15,4
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+52,7
5Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+57,7
6Лаура ДальмайерГерманияГермания+01.03,4
7Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+01.10,1
8Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.11,2
9Лина ПерссонШвецияШвеция+01.29,7
10Джоан РидСШАСША+01.32,1
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