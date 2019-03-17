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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гараничев не мог сам отказаться». Лучшая биатлонистка России что-то знает?

Вполне возможно, что ситуация с отказом Гараничева бежать эстафету намного сложнее, чем мы думаем.

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Екатерина Юрлова-Перхт сделала то, что могла сделать уже в начале и середине чемпионата мира. В масс-старте всё получилось почти идеально. Почти, потому что от золота Катю отделили какие-то миллиметры. После завершения гонки лидер женской сборной России рассказала о том, с какими мыслями подходила к последней стрельбе и удивила ответом про отказа Евгения Гараничева бежать мужскую эстафету.

И ещё она заступилась за Гараничева. Неужели Катя что-то знает?

— Екатерина, на последнем круге был шанс догнать Доротею Вирер?
— Я вообще не думала об этом. В первую очередь, смотрел на отрыв от Херманн, потому что тренеры постоянно сообщали мне, что она сокращает отставание. Меня надо было очень сильно гнать, потому что было очень много эмоций.

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— Когда появляются такие спортсменки как Херманн, это сильно напрягает?
— Я считаю, что это хорошо для спорта и говорит о том, что надо совершенствоваться не только в стрельбе, но и в лыжном беге.

— Сердце ёкнуло на последней стрельбе, когда мишень затряслась и не закрылась?
— Если честно, я вообще не видела! Я стреляла с такой скоростью, что думала только о том, чтобы побыстрее дострелять и убежать с рубежа (смеётся).

— Насколько была близка к идеалу стрельба сегодня с учётом погоды?
— Я очень рада, что удалось справиться с «лёжкой» сегодня. Кстати, там мне как раз повезло, что проходили габариты. Мишень медленно, но всё же закрывалась (улыбается). На «стойке» у меня в течение всего чемпионата были проблемы. Видимо, было слишком большое желание. Подходя к последнему рубежу я думала только о том, что всё умею и справлюсь.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Не было мимолётной мысли, что на этой высокой ноте можно и закончить карьеру?
— Вы знаете, я уже четыре года думаю об этом (смеётся). Когда я об этом начинаю серьёзно задумываться, получаются медали (смеётся). Надеюсь, что буду и дальше так думать. Олимпиады в Пекине? Об этом вообще не думаю, учитывая мои отношения с Олимпиадами в целом (улыбается). Мы как-то с ними не дружим об этом.

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— А в следующем сезоне точно побежите?
— Я пока не думаю об этом. Моей главной задачей сейчас является выступление на этапе в Норвегии, а потом на чемпионате России. А потом уже заслуженный отдых с ребёнком. Наверное, в конце апреля я буду понимать, что буду делать дальше.

— Ходят разговоры, что решения по составам на гонки принимал не столько главный тренер, сколько президент СБР. И эти решения не всегда совпадали. Доходили до вас такие разговоры?
— Если говорить о женской команде, то девчонки на 95 процентов знали, кто и какие гонки побежит в Эстерсунде. Наверное, изменения были только по большой женской эстафете, потому что изначально планировали по спортивному принципу поставить Ларису Куклину, но заменили её на Ульяну Кайшеву.

— Вы уже заступались за Женю Гараничева, когда была история с лишним штрафным кругом. Вчера тоже было много вопросов по его отказу бежать эстафету. Вы как спортсмен понимаете это решение?
— Я не думаю, что Женя сам отказался бежать эстафету. Тренер и президент СБР говорят обратное? Зная Женю, я в этом не уверена.

Александр Говоров

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