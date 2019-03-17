Ростовцев: Юрлова прикрыла своей грудью женскую сборную. Они ей все должны
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал результат российской биатлонистки Екатерины Юрловой в
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал результат российской биатлонистки Екатерины Юрловой в
«Медаль Юрловой — приятный сюрприз, потому что сегодня было очень много достойных спортсменок. Катя сумела так хорошо отстреляться и бежать по дистанции. Видно, что она действительно в хорошем состоянии, и лыжи сегодня хорошо ехали. Мне кажется, Катя прыгнула выше головы, с чем ее и поздравляю.
Медаль — это хорошо, безусловно. Не то что успех, но, к сожалению, в эстафетах мы не сумели себя проявить. Катя Юрлова прикрыла своей грудью, ну или спиной, как угодно, всю женскую сборную. Они ей все должны, — сказал Ростовцев.