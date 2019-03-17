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19:26 (мск), источник: Sports.Ru

Ростовцев: Юрлова прикрыла своей грудью женскую сборную. Они ей все должны

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал результат российской биатлонистки Екатерины Юрловой в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (2-е место).

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«Медаль Юрловой — приятный сюрприз, потому что сегодня было очень много достойных спортсменок. Катя сумела так хорошо отстреляться и бежать по дистанции. Видно, что она действительно в хорошем состоянии, и лыжи сегодня хорошо ехали. Мне кажется, Катя прыгнула выше головы, с чем ее и поздравляю.

Медаль — это хорошо, безусловно. Не то что успех, но, к сожалению, в эстафетах мы не сумели себя проявить. Катя Юрлова прикрыла своей грудью, ну или спиной, как угодно, всю женскую сборную. Они ей все должны, — сказал Ростовцев.

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