Ростовцев: Юрлова прикрыла своей грудью женскую сборную. Они ей все должны

«Медаль Юрловой — приятный сюрприз, потому что сегодня было очень много достойных спортсменок. Катя сумела так хорошо отстреляться и бежать по дистанции. Видно, что она действительно в хорошем состоянии, и лыжи сегодня хорошо ехали. Мне кажется, Катя прыгнула выше головы, с чем ее и поздравляю.