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20:40 (мск), источник: Sport24

ЧМ в Швеции завершился самой дикой гонкой года. Ветер унизил Гараничева и Бе, дав выиграть итальянцу

Логинову до медали не хватило 4 секунд.

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Источник: РИА "Новости"

Успех мужской команды в эстафете так сильно вдохновил Екатерину Юрлову-Перхт, что она взяла серебро в масс-старте, когда вообще никто и не ждал. Хотелось увидеть чего-то похожего и у парней.

Евгений Гараничев не только главное действующее лицо, но и реальный претендент на медаль. Он отказался бежать эстафету в угоду как раз гонке с общего старта, чем вызвал негодование президента СБР Владимира Драчева. Но Женя единственный кто в этом сезоне был на подиуме на этапе Кубка мира в масс-старте. Не брать медаль для него сегодня, значит провалиться и нарваться на очередной шквал критики.

Что касается Александра Логинова, то мы увидели, что в стрессовой ситуации он способен собраться и выдать отличную стрельбу. Хотелось этого и в масс-старте, в котором он даже в топ-10 ни разу в этом сезоне не попадал. И пока статистика против него, никто не отменял чудеса.

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К первому рубежу парни подъехали в спокойном темпе и стреляли, не обращая внимания на обильный снегопад. Быстрее всех отработал Бенедикт Долль, следом Йоханнес Бе, а дальше Евгений Гараничев и Александр Логинов. Но в десяти секундах было еще двенадцать человек, которые их не отпускали.

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Соискателей после лежке стало еще меньше. Лидировал Бе, Симон Детье и Арнд Пайффер. За ними в пяти секундах был Гараничев. А Логинов допустил три промаха и отбросил себя на 22-е место.

Порыв братьев Бе, Детье, Пайффера и Эберхарда россиянин поддержать не смог. К очередному огневому рубежу он подошел, проигрывая им 15 секунд. Но вся группа лидеров попала в мощный порыв и отправилась пилить штрафные круги. И только Женя со стрельбой справился. Он ушел лидером с 20-секундным преимуществом перед Ветле Шостадом Кристиансем и Дмитрием Пидручным.

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В погоню за Гараничевым отчаянно бросился Йоханнес. Да так, что отыграл почти 20 секунд. А он на секундочку проехал лишних 300 метров штрафа. На заключительный рубеж они уже пришли вдвоем. Но на стойке наш парень стреляет в разы лучше Рыжего, и этим преимуществом нужно было пользоваться.

Однако ход гонки изменился в одночасье. Лидеры выжидали затишья и долго не решались стрелять. А когда начали, то потерпели полное фиаско: Йоханнес не закрыл ни одной мишени, а Евгений четыре. И пока все остальные тоже мазали, в лидеры неожиданно вышел Доминик Виндиш, который всю гонку болтался так далеко, что никто его и не видел. В 15-и секундах за ним были Симон Эдер и Антонен Гигонна. После еще двух промахов на третьем рубеже неожиданно собрался Логинов и от бронзы его отделяли 9 секунд.

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С каждым метром Саша отыгрывал, и до третьего места за 700 метров до финиша оставалось всего 5 секунд. Но француз так вцепился в австрийца, что помог ему добраться до подиума вместе. А Виндиш додержал и выиграл.

Если бы не заключительная стойка Гараничева, то он мог праздновать сегодня победу. Но фортуна отвернулась от него. И не только в этом сезоне, но и на этом чемпионате мира. На финише Женя 16-й. Утереть нос всем критикам и Драчеву, увы, не получилось. Но тем больше будет мотивации на следующей сезон.

Виктория Дмитриева

  • 1
    Доминик Виндиш
    Италия
    Италия
  • 2
    Антонен Гигонна
    Франция
    Франция
  • 3
    Юлиан Эберхард
    Австрия
    Австрия
17.03.2019 18:00Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Доминик ВиндишИталияИталия40.54,1
2Антонен ГигоннаФранцияФранция+22,8
3Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия+23,3
4Александр ЛогиновРоссияРоссия+27,4
5Кантен Фийон МайеФранцияФранция+33,2
6Арнд ПайфферГерманияГермания+39,6
7Симон ЭдерАвстрияАвстрия+43,9
8Бенедикт ДолльГерманияГермания+44,4
9Тарьей БеНорвегияНорвегия+47,9
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+48,2
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