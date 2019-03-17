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20:43 (мск), источник: Прессбол

Кривко: Слава богу, закончился этот ЧМ

Лидер женской сборной Беларуси по биатлону Ирина Кривко извинилась перед болельщиками по окончании главного турнира в сезоне — чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

— Слава богу, закончился этот чемпионат мира. Ожидала, конечно, провал в скорости: после болезни и отравления это было предсказуемо, но провал в стрельбе меня просто убил. Извините, — написала Кривко в Инстаграме.

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