Кривко: Слава богу, закончился этот ЧМ
Лидер женской сборной Беларуси по биатлону Ирина Кривко извинилась перед болельщиками по окончании главного турнира в сезоне — чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
Лидер женской сборной Беларуси по биатлону Ирина Кривко извинилась перед болельщиками по окончании главного турнира в сезоне — чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
— Слава богу, закончился этот чемпионат мира. Ожидала, конечно, провал в скорости: после болезни и отравления это было предсказуемо, но провал в стрельбе меня просто убил. Извините, — написала Кривко в Инстаграме.