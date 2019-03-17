Стрелковый разлад, пике в Кубке наций и обструкция болельщиков



Такая диспозиция обнадежила и вместе с тем отрезала путь к отступлению. Или отняла соломинку к последующим оправданиям. В общем, раз уже сразу после болезни возможно весьма достойное выступление, чего же ждать потом, когда и Кривко, и Алимбекова окончательно придут в себя? А ждать ничего на самом деле и не стоило. Похоже, в том самом спринте Алимбекова взяла в кредит все снайперские способности. Для биатлонистки, которая по сезону стреляет с процентом порядка 80, два чистых огневых рубежа были безусловной удачей. Зато затем подстерегало страшное.



76,9 — это лучший из всех белорусок процент попаданий в течение чемпионата мира. Возможно, он был бы и хуже, стреляй она чаще и участвуй в большем количестве гонок. А принадлежит он… Анне Соле, которую задействовали исключительно в эстафетах. В личных же гонках в Эстерсунде она на старт не выходила ни разу. Да, ее стрельба далека от идеальной, но задним умом кажется, что ее кандидатура в качестве участницы «индивидуалки» явно была бы предпочтительнее, чем, скажем, Алимбековой.



У Алимбековой, кстати, самый худший здесь показатель из нашего квинтета: 44 закрытые мишени при 64 выстрелах. И это, естественно, ниже показателей по сезону. Динару это печалило, и она в своем инстаграме призывала болельщиков быть терпимее. Напрасная затея: лояльная аудитория, конечно, лишний раз поддержит, но здравомыслящая лить елей никогда не будет, а, напротив, возмутится. И правильно сделает.



Впрочем, более всего, пожалуй, удручают цифры, продемонстрированные нашим лидером Кривко. Серия из семи безошибочно пройденных огневых рубежей, которая была у Ирины в начале сезона, кажется некой фантастикой, присущей совсем другому человеку. На определенном отрезке у 27-летней девушки был процент даже за 90, равный тому прошлогоднему, который был у признанного снайпера Надежды Скардино. Ну, а в сводной табели по стрелковой надежности Кривко занимала четвертую строчку. Сейчас этого нет и близко: 74,4 процента — такова успешность ее работы на огневых рубежах по ходу чемпионата мира. Фактически наша спортсменка мажет каждым четвертым выстрелом.



Да, порой, как в сегодняшней гонке с массовым стартом, ей приходилось сражаться с неугодными ветровыми условиями. Во многом именно они помешали побороться за десятку, ведь в случае более удачной стрельбы на третьей стрельбе Ирина могла бы уходить на дистанцию даже в тройку. И все-таки это лишь частность, которая не изменила бы общей статистической картины. Увы, удручающей.



11 — на этой позиции в Кубке наций находится женская сборная после мирового форума. Для того, чтобы подняться на строчку выше и опередить австриек, есть один этап. Иначе квота в пять биатлонисток, не всегда, между прочим, используемая нашей командой в сезоне-2018/19, рискует сократиться до четырех. Скорее всего, так и случится, чем наоборот. Ведь важно еще не пропустить вперед словацких спортсменок. До 10-го места 147 очков, от 12-го отделяют 79.



Что ж, такова цена короткой скамейки и усеченной женской заявки на североамериканские этапы, куда не полетели Кривко, Ирина Кручинкина, Алимбекова. Выходит, что таким образом основа женской сборной сделала паузу в соревновании с элитой на целый месяц с небольшим. 27 января Кривко финишировала 7-й в масстарте в Антхольце, после чего вышла на трассу лишь 8 марта в спринте на планетарном первенстве. Не считать же за звездную конкурентную среду чемпионат Европы.



Словом, надо готовиться к худшему, которое почти неизбежно. Готовиться и задавать те же риторические вопросы, пусть и на них толком никто не ответит. Почему так и не вышла в Кэнморе на старт Арина Яборова, которая ни за что не спасла бы ситуацию, но хотя бы попыталась бы принести так необходимые нынче баллы? Почему в числе участниц чемпионата мира не оказалось Дарьи Юркевич, которую трудно было назвать слабейшей среди пяти биатлонисток, отправившихся в Эстерсунд (это при том, что в выездной список можно было включать шестерых)?!



17 — столько лет в женских соревнованиях никто не может завоевать Большой Хрустальный глобус дважды кряду. С Кубка мира-2001/02 когда шесть лет была безальтернативно сильнейшей великолепная шведка Магдлена Форсберг, никому не удается повторить успех на следующий сезон. Будет у главного трофея по итогам зимы новый обладатель и теперь.



Кстати, прямо сейчас в розыгрыше сложилась забавная ситуация. По итогам гонок чемпионата мира воцарилось двоевластие, причем итальянское. У Доротеи Вирер и Лизы Витоцци абсолютно равное количество баллов — по 852, что на 99 больше, нежели у ближайшей преследовательнице Марте Олсбю. Можно даже сказать, больше на целых 99 — потому что отыграть такое отставание за один этап Кубка мира, грядущий в Холменколлене, практически нереально. Возможно разве только теоретически.



6 — со стольких чемпионатов мира кряду возвращался Мартен Фуркад с медалями. Всякий раз, по меньшей мере, с тремя и хотя бы одной золотой! Два олимпийских цикла, отмеченных гегемонией поразительного француза, остались позади. Он впервые за семь лет остался без Большого Хрустального глобуса, шансы на который утратил загодя. Не было иного выхода, как концентрировать силы на выступлении на шведской трассе. Уж там Фуркад-младший, всегда здорово подходящий к главным стартам сезона и вроде бы известный крепким характером, должен был проявить себе. Ан, нет.



Оказывается, что французу удобно только, когда все гладко. Фуркаду удобно, когда все гладко. Когда же функциональная подготовка не позволяет на равных бороться не только с Йоханнесом Бе, но и даже с Владимиром Чепелиным, оказывается, что и стержня-то у француза нет.



Пример тому — недовольные ухмылки при последнем взгляде на количество оставшихся незакрытыми мишеней (похоже, epic fail Евгения Гараничева всех заставляет внимательнее вглядываться в непораженную или пораженную цель). Если он не претендует уже на медаль в данной конкретной гонке, то попросту бросает бежать, демонстрируя полную покорность перед обстоятельствами и нежелание что-то изменить.



9 — золотых медалей у сборной Норвегии. И из них пять золотых — почти половина из разыгранных. И еще наверняка досаждающее чувство нереализованных возможностей. По крайней мере, у Йоханнеса Бе. Совершенно очевидно: спорить в лыжном ходе в эти дни с ним не способен абсолютно никто. Он горазл за один круг отыграть вплоть до полуминуты, если сильно пожелает и дело близится к развязке. Важно лишь одно — к моменту развязки, то есть заключительной петле, не проигрывать столько, чтобы опускались руки.



Его не единожды подводила стрельба и оставляла без медалей. Или во всяком случае без чемпионского титула. Так было в гонке преследования, когда никого поблизости норвежца не было на последней «стойке», однако он умудрился промахнуться трижды и упустить победу. Не такая, но весьма схожая ситуация приключилась в воскресном масстарте: на заключительный рубеж он прибыл первым, но работу попросту завалил, заработав аж пять (!) штрафных кругов. Разумеется, ни о каком пьедестале уже речь не шла, несмотря на то, что многие из конкурентов также были небезгрешны. Впрочем, три награды высшей пробы — также результат завидный. А вещь еще есть серебро и бронза.



ЧЕМПИОНАТ МИРА



7.03. Смешанная эстафета 2×6 и 2×7,5 км

1. Норвегия (М. Рэйселанд, Т. Экхофф, Й. Бо, В. Кристиансен) 1:17.41,4 (0+7)

2. Германия (В. Хинц, Д. Херрманн, А. Пайффер, Б. Долль) +13,1 (0+9)

3. Италия (Л. Витоцци, Д. Вирер, Л. Хофер, Д. Виндиш) +1.09,6 (0+14)

4. Россия +1.32,4 (0+8)

5. Швеция +1.35,3 (0+10)

6. Чехия +1.51,3 (0+3)

7. Украина +2.27,2 (0+10)

8. Франция +2.41,2 (0+15)

9. Польша +2.48,8 (0+4)

10. Финляндия +2.53,2 (0+5)

…13. БЕЛАРУСЬ (А. Сола, Е. Кручинкина, А. Смольский, С. Бочарников) +3.57,4 (0+8)

Всего стартовали 26 команд.



8.03. Женщины. Спринт. 7,5 км

1. А. Кузьмина (Словакия) 22.17,5 (1−0)

2. И. Тандреволд (Норвегия) +9,7 (0−0)

3. Л. Дальмайер (Германия) +12,6 (0−0)

4. Х. Эберг (Швеция) +13,2 (1−0)

5. М. Брорссон (Швеция) +21,7 (0−1)

6. Д. Херрманн (Германия) +23,9 (0−2)

7. М. Давидова (Чехия) +26,5 (1−0)

8. Е. Юрлова-Перхт (Россия) +31,4 (0−1)

9. Т. Экхофф (Норвегия) +32,6 (1−1)

10. Д. Вирер (Италия) +33,2 (2−0)

…13. Д. АЛИМБЕКОВА +45,1 (0−0)

…22. И. КРУЧИНКИНА +1.02,5 (0−1)

…26. И. КРИВКО +1.12,0 (0−1)

…36. Е. КРУЧИНКИНА +1.38,5 (0−3)

Всего стартовали 94 участницы.



9.03. Мужчины. Спринт. 10 км

1. Й. Бо (Норвегия) 24.37,6 (0−1)

2. А. Логинов (Россия) +13,7 (0−0)

3. К. Фийон-Майе (Франция) +16,5 (0−0)

4. Д. Пидручный (Украина) +16,8 (0−0)

5. С. Дестье (Франция) +24,8 (0−0)

6. М. Фуркад (Франция) +32,5 (0−0)

7. Э. Бьентегаард (Норвегия) +34,8 (0−0)

8. Э. Лессер (Германия) +44,7 (0−0)

9. А. Пайффер (Германия) +47,3 (0−1)

10. Б. Вегер (Швейцария) +49,8 (0−0)

…40. В. ЧЕПЕЛИН +2.01,4 (0−2)

…69. Р. ЕЛЕТНОВ +3.02,1 (2−1)

…73. С. БОЧАРНИКОВ +3.10,3 (2−1)

…77. А. СМОЛЬСКИЙ +3.18,2 (1−2)

Всего стартовали 103 участника.



10.03. Женщины. Гонка преследования. 10 км

1 (6). Д. Херрманн (Германия) 31.45,9 (0−0−2−0)

2 (9). Т. Экхофф (Норвегия) +31,4 (0−0−2−0)

3 (3). Л. Дальмайер (Германия) +31,6 (0−0−1−0)

4 (25). М. Рэйселанд (Норвегия) +1.35,0 (2−0−1−1)

5 (4). Х. Эберг (Швеция) +1.35,0 (1−1−1−2)

6 (1). А. Кузьмина (Словакия) +1.41,3 (2−2−2−1)

7 (5). М. Брорссон (Швеция) +1.47,2 (0−0−0−4)

8 (2). И. Тандреволд (Норвегия) +2.01,2 (0−1−2−1)

9 (24). Е. Павлова (Россия) +2.14,3 (0−0−0−1)

10 (21). Л. Витоцци (Италия) +2.32,2 (3−3−0−0)

…33 (26). И. КРИВКО +4.24,8 (1−0−1−4)

…35 (13). Д. АЛИМБЕКОВА +4.36,6 (2−3−1−1)

…44 (36). Е. КРУЧИНКИНА +5.31,3 (2−2−2−2)

…50 (22). И. КРУЧИНКИНА +6.40,3 (3−3−2−3)

Всего стартовали 55 участниц.



10.03. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (4). Д. Пидручный (Украина) 31.54,1 (2−0−0−0)

2 (1). Й. Бо (Норвегия) +8,3 (0−1−1−3)

3 (3). К. Фийон-Майе (Франция) +17,7 (2−0−0−1)

4 (13). Т. Бо (Норвегия) +18,1 (0−0−0−1)

5 (6). М. Фуркад (Франция) +27,8 (0−0−2−0)

6 (14). А. Расторгуев (Латвия) +40,8 (0−0−1−0)

7 (20). А. Гигонна (Франция) +47,3 (0−0−0−2)

8 (10). Б. Вегер (Швейцария) +47,8 (0−0−2−1)

9 (19). Е. Гараничев (Россия) +48,3 (0−0−0−1)

10 (15). С. Эдер (Австрия) +49,3 (0−0−0−0)

…41 (40). В. ЧЕПЕЛИН +3.26,7 (0−0−2−2)

Всего стартовали 58 участников.



12.03. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Х. Эберг (Швеция) 43.10,4 (0−0−0−0)

2. Л. Витоцци (Италия) +23.4 (0−0−0−0)

3. Ж. Бреза (Франция) +32,5 (0−0−1−0)

4. Л. Дальмайер (Германия) +39,5 (0−0−1−0)

5. П. Фиалкова (Словакия) +45,5 (0−0−0−1)

6. М. Брорссон (Швеция) +49,9 (1−0−0−0)

7. Л. Т. Хаузер (Австрия) +53,7 (0−0−0−0)

8. Д. Вирер (Италия) +1.06,7 (0−2−0−0)

9. С. Гаспарин (Швейцария) +1.59,5 (0−1−0−0)

10. А. Меркушина (Украина) +2.04,6 (0−0−0−1)

…46. Е. КРУЧИНКИНА +5.06,3 (1−2−1−0)

…50. И. КРУЧИНКИНА +5.31,7 (0−2−1−1)

…62. И. КРИВКО +7.07,7 (2−2−1−1)

…85. Д. АЛИМБЕКОВА +10.12,3 (4−2−2−0)

Всего стартовали 93 участницы.



13.03. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. А. Пайффер (Германия) 52.42,4 (0−0−0−0)

2. В. Илиев (Болгария) +1.08,7 (0−1−0−0)

3. Т. Бо (Норвегия) +1.09,1 (0−1−0−0)

4. С. Самуэльссон (Швеция) +1.35,7 (0−0−1−0)

5. Л. Хофер (Италия) +1.53,2 (0−1−1−0)

6. С. Дестье (Франция) +1.54,0 (0−2−0−1)

7. Е. Гараничев (Россия) +1.56,5 (0−0−1−0)

8. В. Кристиансен (Норвегия) +1.59,2 (0−0−0−0)

9. Й. Бо (Норвегия) +2.0,8 (0−2−1−0)

10. Б. Долль (Германия) +2.03,5 (0−1−1−1)

…15. В, ЧЕПЕЛИН +2.55,7 (0−1−0−1)

…33. Р. ЕЛЕТНОВ +4.59,3 (2−0−1−1)

…49. С. БОЧАРНИКОВ +6.49,0 (1−1−1−1)

…58. А. СМОЛЬСКИЙ +7.31,9 (2−1−2−0)

Всего стартовали 102 участника.



16.03. Женщины. Эстафета 4×6 км

1. Норвегия (С. Солемдаль, И. Тандреволд, Т. Экхофф, М. Рэйселанд) 1:12.00,1 (1+8)

2. Швеция (Л. Перссон, М. Брорссон, А. Магнуссон, Х. Эберг) +24,3 (0+6)

3. Украина (А. Меркушина, Вит. Семерено, Ю. Джима, Вал. Семеренко) +35,1 (0+5)

4. Германия +35,6 (0+5)

5. Россия +43,6 (0+12)

6. Словакия +53,1 (0+9)

7. Польша +1.47,1 (0+9)

8. Франция +1.57,4 (3+6)

9. США +2.22,3 (2+5)

10. Италия +2.32,9 (1+9)

11. БЕЛАРУСЬ (Д. Алимбекова, И. Кручинкина, Е. Кручинкина, И. Кривко) +2.33,1 (1+9)

Всего стартовали 23 команды.



16.03. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км

1. Норвегия (Л. Биркеланд, В. Кристиансен, Т. Бо, Й. Бо) 1:10.56,6 (0+6)

2. Германия (Э. Лессер, Р. Рейс, А. Пайффер, Б. Долль) +38,1 (0+8)

3. Россия (М. Елисеев, Н. Поршнев, Д. Малышко, А. Логинов) +1.04,1 (0+7)

4. Чехия +1.20,7 (0+6)

5. Словения +1.22,4 (0+5)

6. Франция +1.37,2 (3+11)

7. Швеция +1.37,4 (0+11)

8. Австрия +2.00,1 (1+8)

9. Болгария +2.03,9 (0+9)

10. БЕЛАРУСЬ (А. Смольский, Р. Елетнов, С. Бочарников, В. Чепелин) +2.04,0 (0+9)

Всего стартовали 22 команды.



17.03. Женщины. Массовый старт. 12,5 км

1. Д. Вирер (Италия) 37.26,4 (0−0−0−2)

2. Е. Юрлова-Перхт (Россия) +4,9 (0−0−1−1)

3. Д. Херрманн (Германия) +15,4 (0−1−2−1)

4. Х. Эберг (Швеция) +52,7 (0−1−2−0)

5. Т. Экхофф (Норвегия) +57,7 (1−1−1−1)

6. Л. Дальмайер (Германия) +1.03,4 (2−1−0−1)

7. М. Рэйселанд (Норвегия) +1.10,1 (1−0−1−2)

8. Л. Витоцци (Италия) +1.11,2 (3−1−0−0)

9. Л. Перссон (Швеция) +1.29,7 (1−1−1−0)

10. Д. Рейд (США) +1.32,1 (1−1−1−1)

…24. И. КРИВКО +2.36,3 (0−0−4−2)

Всего стартовали 30 участниц.



17.03. Мужчины. Массовый старт. 15 км

1. Д. Виндиш (Италия) (1−1−1−0)

2. А. Гигонна (Франция) +22,8 (2−0−0−1)

3. Ю. Эберхард (Австрия) +23,3 (0−0−3−1)

4. А. Логинов (Россия) +27,4 (0−3−2−0)

5. К. Фийон-Майе (Франция) +33,2 (1−1−1−1)

6. А. Пайффер (Германия) +39,6 (0−0−2−2)

7. С. Эдер (Австрия) +43,9 (0−0−0−1)

8. Б. Долль (Германия) +44.4 (0−1−1−3)

9. Т. Бо (Норвегия) +47,9 (0−0−3−2)

10. Д. Пидручный (Украина) +48,2 (0−0−1−2)

Всего стартовали 30 участников.