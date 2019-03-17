Мартен Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей ЧМ
Французский биатлонист Мартен Фуркад впервые за 10 лет не выиграл ни одной медали на чемпионате мира.
Французский биатлонист Мартен Фуркад впервые за 10 лет не выиграл ни одной медали на чемпионате мира.
Лучшим результатом француза на мировом первенстве в Эстерсунде стало пятое место в гонке преследования.
Чемпионат мира проходил в Швеции с 7 по 17 марта.
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Отметим, что с 2009 по 2018 года Фуркад завоевал 25 наград чемпионатов мира, в том числе 11 золотых.
Француз занимает 7-е место в общем зачете Кубка мира.