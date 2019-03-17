Мартен Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Лучшим результатом француза на мировом первенстве в Эстерсунде стало пятое место в гонке преследования.

Чемпионат мира проходил в Швеции с 7 по 17 марта.

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Отметим, что с 2009 по 2018 года Фуркад завоевал 25 наград чемпионатов мира, в том числе 11 золотых.