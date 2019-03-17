СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ выступить в эстафете

В субботу сборная России в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Изначально вместо Поршнева на втором этапе должен был бежать Гараничев. Драчев раскритиковал спортсмена за отказ от участия в эстафете.

«Я высказал свое мнение. И это было не по Гараничеву. Во времена, когда бегал я, если бы ты отказался от эстафеты, то был бы дома на следующий день. Так и было. С Гараничевым будем разбираться, что случилось и так далее. Здесь выводы не делаем. Никто его не выгнал из команды, никто не собирается вводить штрафные санкции или выговоры. Это спорт. Жизнь спортсмена скоротечна», — сказал Драчев журналистам.