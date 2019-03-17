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21:20 (мск), источник: Р-Спорт

СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ выступить в эстафете

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 17 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Евгений Гараничев не будет оштрафован за отказ выступить в эстафете на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная России в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Изначально вместо Поршнева на втором этапе должен был бежать Гараничев. Драчев раскритиковал спортсмена за отказ от участия в эстафете.

«Я высказал свое мнение. И это было не по Гараничеву. Во времена, когда бегал я, если бы ты отказался от эстафеты, то был бы дома на следующий день. Так и было. С Гараничевым будем разбираться, что случилось и так далее. Здесь выводы не делаем. Никто его не выгнал из команды, никто не собирается вводить штрафные санкции или выговоры. Это спорт. Жизнь спортсмена скоротечна», — сказал Драчев журналистам.

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