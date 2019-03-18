Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой

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«У нас проблемы от самих себя. Мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делают наши наружные товарищи. Нужно меньше дебоширить внутри страны. Это не прекращается уже много-много лет». Недавние слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. С которыми сложно спорить.

Искать врагов — это какая-то национальная российская черта. Сначала мы крутим головой по сторонам. Обвиняем во всех бедах «западных партнеров». Когда этого становится мало, начинаем поедать друг друга.

Болельщики, тренеры, спортсмены, журналисты — все хороши. И это ужасно.

Внутренние битвы

Гражданская тренерская война в России идет давно. Работавшие в сборной раньше открыто критикуют тех, кто у руля сейчас. Так себе корпоративная этика. Верховодит всем по традиции четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который все знает и предупреждает всех о надвигающихся катастрофах.

При этом в нынешнем сезоне внутренние распри достигли пика абсурда: главный тренер Анатолий Хованцев через прессу ругается с председателем тренерского совета и личным тренером Евгения Гараничева Максимом Кугаевским. Самое печальное, что страдает из-за этих разборок порой сам спортсмен.

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Еще один яркий пример отсутствия нормальной коммуникации — случай с Антоном Бабиковым в Хохфильцене. Его обвинили в нежелании бежать эстафету, а президент СБР Владимир Драчев даже пригрозил, что после такого биатлониста не будет в сборной до конца года. И только постфактум выяснилось, что сам Бабиков ни от чего не отказывался — просто получился классический сломанный телефон. В проигрыше в итоге остались все.

При этом стоит признать, что лично к Хованцеву и Драчеву негатива со всех сторон много. Хотя, казалось бы, логичным поддержать их, по крайней мере, на первых порах. Тем более, что и результат есть. В сборной много новых имен, на чемпионате мира — сразу три медали, чего не было с 2011 года. Но народ сейчас озлоблен. Одно неверное решение — и тут же на человека выливается грязь. Как рассказала Евгения Павлова, писать всякие гадости начинают даже родителям.

Нехватка профессионализма

Все это не значит, что наш биатлон нужно только хвалить. Переходить на личности — это лишнее. А вот здоровая критика еще никому не мешала. И СБР совершенно точно есть куда стремиться. Российской биатлонной сборной не хватает банального профессионализма. Все силы уходят на внутренние разборки?

Проблемы с оформлением виз в Америку, ввозом оружия туда же, опозданием на старт, привозом на чемпионат Европы спортсмена, которого на него даже на заявили — все эти истории одного порядка. Ребята из Казахстана рассказали еще об одной.

В то время, когда практически весь мир полетит на заключительный этап Кубка мира в Осло чартером из Эстерсунда, наша сборная будет добираться до Норвегии на машинах. Российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно. Оплачивать удобный трансфер нужно было еще в ноябре.

Другой момент. Выстраивание отношений с прессой у нас до сих пор на уровне каменного века. Последствия этого тоже весьма ощутимы. Например, тренеры сборной легко катят бочку на коллег, подопечных, фанатов, а когда их слова появляются в печати — тут же открещиваются от всего и говорят, что их переврали. Детский сад.

На протяжении всего чемпионата мира Анатолий Хованцев чуть ли не каждый день упрекал СМИ. Хотя те всего лишь транслировали его слова. Написали бы то, что он говорит не под диктофон — вы бы упали. Но даже на прямые цитаты главный тренер регулярно обижался. И каждую свою необдуманную фразу объяснял тем, что его неправильно интерпретировали. Чем чаще он это повторял, тем больше сам начинал в это верить. Хотя, что именно написали не так — ни разу не объяснил.

Спортсмены вообще на своей волне. Они считают, что никому и ничего не должны. В том числе, объяснять что-то после гонок. Для них пройти мимо всех в микст-зоне — абсолютная норма. Это касается лишь двух стран: России и Украины. Что показательно, и там, и там атлеты находятся на полном гособеспечении. Искать спонсоров им не нужно, они живут на бюджетные деньги. «Нет настроения», «неудачная гонка была», «как-нибудь потом», «кто-то написал про меня не так», «устал» — все это достаточные причины, чтобы забить на банальный комментарий после старта. И коллегам из других стран сложно объяснить, почему наш спортсмен может не остановиться в микст-зоне. Все остальные, вне зависимости от исхода старта, делают это в обязательном порядке.

Они относятся с уважением к другим — и получает в ответ то же. Это же так просто.

Пример Фуркада

Через полчаса после заключительного масс-старта грустный Мартен Фуркад стоял в пресс-центре и давал интервью французским журналистам. Он пришел туда сам. После микст-зоны и после 24-го места в гонке. Знал, людям интересно узнать, что же с ним все-таки происходит. Впервые за 10 лет великий спортсмен остался без медали на главном старте сезона и искренне старался объяснить, почему так получилось. Хотя четкого ответа на этот вопрос у него не было.

Пожалуй, тяжелее всего Мартену было после эстафеты. Французские журналисты говорили, что пятикратному олимпийскому чемпиону крепко досталось от болельщиков за те два штрафных круга. Кто-то продолжал поддерживать его, но многие в комментариях и не думали подбирать мягких выражений. Люди везде одинаковые. Фуркад, который еще недавно был героем нации -только во Франции к Рождеству раскупили больше 300 тысяч экземпляров его автобиографии, — внезапно оказался в роли промахнувшегося Акелы. И вполне мог обидеться на весь мир.

Но нет. 11-кратный чемпион мира говорил, что понимает и принимает критику. Делать крайним болельщиков, журналистов, тренеров или кого-либо еще он нужным не посчитал. «Я виноват — я исправлюсь». Профессионал.

…Александра Логинова в гостинице после заключительного масс-старта мы ждали три часа. Обещал же он рассказать обо всем после чемпионата мира. Несколько раз спортсмен проходил мимо и говорил что-то невразумительное, а ближе к 23 часам, наконец, сообщил: «Нет, не сегодня».

Жить дружно

В России много людей, которые всей душой болеют за наш биатлон. Но пока вместо того, чтобы вместе работать на общее дело, каждый будет тянуть одеяло на себя — никакого прорыва ждать не стоит. И пяти золотых медалей как у норвежцев, о которых после Эстерсунда говорил Драчев, нам не светит.

Пока мы не изменим менталитет и отношение друг к другу, будем видеть все ту же картину, только в профиль.

Может, пора уже начать относиться друг к другу уважительно. Не мочить при каждом удобном случае того же Гараничева. Тренерам — не поливать коллег на ровном месте. Бывшим руководителям — поддерживать нынешних, сохранять связь поколений, выдерживать какую-то общую линию. Болельщикам — не писать оскорблений спортсменам, а спортсменам помнить, что они бегают не только для себя, и научиться общаться с прессой.

Может быть, в тот момент, когда все поймут, что воевать друг с другом не нужно, мы поднимем голову — и, наконец, увидим, что уже по пояс в болоте. И всем срочно нужно приложить совместные усилия, чтобы хотя бы попытаться выбраться из него.

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