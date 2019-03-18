Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
Почему Фуркад объясняется за провал на чемпионате мира, а Логинов не держит своих обещаний.
Почему Фуркад объясняется за провал на чемпионате мира, а Логинов не держит своих обещаний.
«У нас проблемы от самих себя. Мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делают наши наружные товарищи. Нужно меньше дебоширить внутри страны. Это не прекращается уже
Болельщики, тренеры, спортсмены, журналисты — все хороши. И это ужасно.
Гражданская тренерская война в России идет давно. Работавшие в сборной раньше открыто критикуют тех, кто у руля сейчас. Так себе корпоративная этика. Верховодит всем по традиции четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который все знает и предупреждает всех о надвигающихся катастрофах.
При этом в нынешнем сезоне внутренние распри достигли пика абсурда: главный тренер Анатолий Хованцев через прессу ругается с председателем тренерского совета и личным тренером Евгения Гараничева Максимом Кугаевским. Самое печальное, что страдает
Еще один яркий пример отсутствия нормальной коммуникации — случай с Антоном Бабиковым в Хохфильцене. Его обвинили в нежелании бежать эстафету, а президент СБР Владимир Драчев даже пригрозил, что после такого биатлониста не будет в сборной до конца года. И только постфактум выяснилось, что сам Бабиков ни от чего не отказывался — просто получился классический сломанный телефон. В проигрыше в итоге остались все.
При этом стоит признать, что лично к Хованцеву и Драчеву негатива со всех сторон много. Хотя, казалось бы, логичным поддержать их, по крайней мере, на первых порах. Тем более, что и результат есть. В сборной много новых имен, на чемпионате мира — сразу три медали, чего не было с 2011 года. Но народ сейчас озлоблен. Одно неверное решение — и тут же на человека выливается грязь. Как рассказала Евгения Павлова, писать всякие гадости начинают даже родителям.
Все это не значит, что наш биатлон нужно только хвалить. Переходить на личности — это лишнее. А вот здоровая критика еще никому не мешала. И СБР совершенно точно есть куда стремиться. Российской биатлонной сборной не хватает банального профессионализма. Все силы уходят на внутренние разборки?
Проблемы с оформлением виз в Америку, ввозом оружия туда же, опозданием на старт, привозом на чемпионат Европы спортсмена, которого на него даже на заявили — все эти истории одного порядка. Ребята из Казахстана рассказали еще об одной.
Другой момент. Выстраивание отношений с прессой у нас до сих пор на уровне каменного века. Последствия этого тоже весьма ощутимы. Например, тренеры сборной легко катят бочку на коллег, подопечных, фанатов, а когда их слова появляются в печати — тут же открещиваются от всего и говорят, что их переврали. Детский сад.
На протяжении всего чемпионата мира Анатолий Хованцев чуть ли не каждый день упрекал СМИ. Хотя те всего лишь транслировали его слова. Написали бы то, что он говорит не под диктофон — вы бы упали. Но даже на прямые цитаты главный тренер регулярно обижался. И каждую свою необдуманную фразу объяснял тем, что его неправильно интерпретировали. Чем чаще он это повторял, тем больше сам начинал в это верить. Хотя, что именно написали не так — ни разу не объяснил.
Спортсмены вообще на своей волне. Они считают, что никому и ничего не должны. В том числе, объяснять
Они относятся с уважением к другим — и получает в ответ то же. Это же так просто.
Через полчаса после заключительного
Пожалуй, тяжелее всего Мартену было после эстафеты. Французские журналисты говорили, что пятикратному олимпийскому чемпиону крепко досталось от болельщиков за те два штрафных круга.
Но нет. 11-кратный чемпион мира говорил, что понимает и принимает критику. Делать крайним болельщиков, журналистов, тренеров или
…Александра Логинова в гостинице после заключительного
В России много людей, которые всей душой болеют за наш биатлон. Но пока вместо того, чтобы вместе работать на общее дело, каждый будет тянуть одеяло на себя — никакого прорыва ждать не стоит. И пяти золотых медалей как у норвежцев, о которых после Эстерсунда говорил Драчев, нам не светит.
Может, пора уже начать относиться друг к другу уважительно. Не мочить при каждом удобном случае того же Гараничева. Тренерам — не поливать коллег на ровном месте. Бывшим руководителям — поддерживать нынешних, сохранять связь поколений, выдерживать
Может быть, в тот момент, когда все поймут, что воевать друг с другом не нужно, мы поднимем голову — и, наконец, увидим, что уже по пояс в болоте. И всем срочно нужно приложить совместные усилия, чтобы хотя бы попытаться выбраться из него.
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