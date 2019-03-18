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12:37 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты на чемпионате мира в Эстерсунде заработали €113,5 тыс. призовых

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 18 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде в сумме заработали €113,5 тыс. призовых, передает корреспондент ТАСС.

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Самым успешным в финансовом плане на турнире стало выступление Йоханнеса Бё. 25-летний норвежец, досрочно победивший в общем зачете Кубка мира, заработал €76,4 тыс. Среди женщин больше всех заработала немка Дениз Херрман — €57,5 тыс.

В программу чемпионата мира, который проходил с 7 по 17 марта, входило 12 гонок, впервые медали были разыграны в одиночной смешанной эстафете. Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

В российской команде больше всех заработал обладатель серебра в спринте и бронзы в эстафете Александр Логинов (€38,5 тыс.). Далее по числу призовых идут серебряный призер масс-старта Екатерина Юрлова-Перхт (€29,5 тыс.), Евгения Павлова (€12 тыс.), Дмитрий Малышко (€8 тыс.), Евгений Гараничев (€8 тыс.), Матвей Елисеев (€7 тыс.), Светлана Миронова (€3 тыс.), Ульяна Кайшева (€3 тыс.). €4,5 тыс. заработал дебютант чемпионата мира Никита Поршнев, который попал в состав эстафеты после отказа от участия в гонке Гараничева. 23-летний биатлонист, по мнению тренерского штаба сборной, провально выступил на втором этапе эстафеты, однако это не помешало команде занять третье место.

На предыдущем чемпионате мира в Хохфильцене российские биатлонисты заработали €51 тыс., больше остальных — Антон Шипулин (€19,75 тыс.), который в нынешнем сезоне заявил о завершении карьеры. Логинов два года назад заработал €2,75 тыс., Гараничев — €1,5 тыс.

Призовой фонд всех турниров Международного союза биатлонистов в этом сезоне увеличился с €4 до €7 млн, на чемпионат мира было выделено €1,2 млн.

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