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14:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

Пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.

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Источник: РИА "Новости"

По информации SkiChrono, Фуркад не планировал пропускать этап в Норвегии.

Напомним, 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.

Состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Мужчины

Аристид Бегю
Фабьен Клод
Симон Дестье
Кентен Фильон-Майе
Симон Фуркад
Антонен Гигонна
Эмильен Жакелен.

Женщины

Селия Эмонье
Анаис Бескон
Жюстин Бреза
Хло Шевалье
Каролин Коломбо
Жюлия Симон.

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