Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

Пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.