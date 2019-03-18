Текущие события
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
155 главных побед в карьере Головкина
16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и поехали на Кубок мира на машинах

Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегии на машинах. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По информации издания, российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, так как оплачивать трансфер нужно было в ноябре прошлого года. Другие команды прилетели на этап Кубка мира на самолете.

Читайте также
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой

4 февраля российские биатлонисты прибыли на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось из-за того, что руководство Союза биатлонистов России не успело вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

На этапе в Солт-Лейк-Сити российский биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку и был дисквалифицирован. Он заявил, что опоздал на старт.

Заключительный этап Кубка мира состоится в Осло и Холменколлене и пройдет с 21 по 24 марта. Расстояние между шведским Эстерсундом, в котором 17 марта завершился чемпионат мира, и Осло составляет около 600 километров.

Смотрите также: Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Опоздал на гонку: биатлонист Евгений Гараничев извинился перед болельщиками
Во время загрузки произошла ошибка.
17 февраля© Ньюстюб
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Выжить «невозможно»: российские фигуристы пожаловались на зарплаты
Бойцы UFC сходят с ума и угрожают близким. В чем причина?
Знарок и «Cпартак»: красно-белые станут топ-клубом?
Представители РПЛ подвели итоги 20-го тура чемпионата России
«Обидно, что ЧМ будет без меня». Медведева поедет вместо нее
Омичей пугают тафгаем, пережившим пожизненную дисквалификацию
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
Дзюба будет капитаном сборной России на матче с бельгийцами
5 главных побед в карьере Головкина (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь