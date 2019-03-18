Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и поехали на Кубок мира на машинах

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По информации издания, российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, так как оплачивать трансфер нужно было в ноябре прошлого года. Другие команды прилетели на этап Кубка мира на самолете.

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4 февраля российские биатлонисты прибыли на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось из-за того, что руководство Союза биатлонистов России не успело вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

На этапе в Солт-Лейк-Сити российский биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку и был дисквалифицирован. Он заявил, что опоздал на старт.

Заключительный этап Кубка мира состоится в Осло и Холменколлене и пройдет с 21 по 24 марта. Расстояние между шведским Эстерсундом, в котором 17 марта завершился чемпионат мира, и Осло составляет около 600 километров.

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