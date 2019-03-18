Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и поехали на Кубок мира на машинах
Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегии на машинах. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегии на машинах. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации издания, российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, так как оплачивать трансфер нужно было в ноябре прошлого года. Другие команды прилетели на этап Кубка мира на самолете.
4 февраля российские биатлонисты прибыли на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось
На этапе в
Заключительный этап Кубка мира состоится в Осло и Холменколлене и пройдет с 21 по 24 марта. Расстояние между шведским Эстерсундом, в котором 17 марта завершился чемпионат мира, и Осло составляет около 600 километров.
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