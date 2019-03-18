Александр Логинов — русский герой ЧМ. Без него наш биатлон можно было бы закрывать
Про Шипулина можно теперь не вспоминать.
Про Шипулина можно теперь не вспоминать.
Чемпионат мира в Эстерсунде закончился. С Александра Логинова свалился дикий моральный груз. Кстати, наш серебряный прогноз в его отношении сбылся еще в первой личной гонке.
За две недели Саша успел порадоваться медали, покупаться в море язвительных комментариев от биатлонистов и зарубежных СМИ, провалить пару гонок, а потом собраться и спасти эстафету. В общем, шалость удалась, а мы не только радовались за Логинова и пристально следили за его выступлениями, но и снова все проанализировали.
В смешанке команда заняла 4-е место и кроме очков в Кубке наций больше ничего не приобрела. Логинов бежал на последнем этапе и в борьбу за медали даже не вклинивался. Смысла в этом не было. Ногами Саша был великолепен и уступил 4 секунды только Себастьяну Самуэльссону, но всю картинку испортила стрельба. Он промазал трижды. Хорошо, что ничего уже не решалось, а так было бы очень печально подарить
Медаль здесь для него маячила еще с начала сезона. А в тот день стала осязаемой. Идеальная стрельба привела Логинова к призам. Обсуждать работу на рубеже нет смысла. Там было и быстро, и надежно. Всегда бы так.
Зато были вопросы к его скорости. Понятно, что до реактивного Йоханнеса Бе там было как до Луны, но за 500 метров до финиша и серебро висело на волоске. Саша, конечно, додержал, но все сразу же запаниковали. Показалось, что у него пропала прежняя резвость. Оказалось, были некоторые вопросы к сервису. Норвежцу ходом он проиграл почти 40 секунд, но показал третью скорость дня. Придираться даже не хочется. Гонка была практически идеальной.
Когда ты стартуешь вторым в гонке преследования, то понятно, что у тебя есть шансы на медаль, но контактные гонки у Логинова до сих пор вызывают трудности. Там, где есть четыре огневых рубежа, он никогда не работает чисто. Вот и тут допустил 5 промахов и добрел только до 14-го места. И ход там был далек от его привычного…
Это был мизерный шанс россиянина на медаль. После бронзы Кэнмора он всех заинтриговал, но там и дистанция была короче и штрафные секунды меньше. Даже без контакта с соперниками оставались пресловутые четыре огневых. Три штрафных минуты и только 14-е место. А седьмой ход показал, что физически к ЧМ Логинов подготовился здорово.
Кто бы мог подумать, что звездный час Логинова наступит на четвертом этапе мужской эстафеты. Он и близко за весь сезон не был похож на человека, который в трудную секунду для команды сможет перевернуть ход гонки и вытащить ее в стиле Антона Шипулина. А он вопреки всему собрался и отработал свои рубежи без промахов. Именно тогда, когда это было необходимо. И ходом был первым (если забыть о том, что Йоханнес уже дурачился на финише), и стрелял, как в спринте. То ли стрессовая ситуация свою роль сыграла, то ли чудо случилось. Но какая разница, когда он притащил команду к медали.
В этом сезоне Саша не заезжал даже в топ-10. И опять же его нелюбимая контактная гонка с четырьмя рубежами. Но на этот раз ему не хватило четырех секунд до бронзовой медали. Гонка получилась специфической. Ветер то дул, то не дул. Многое зависело от везения. Проблема с контактными гонками все еще остается нерешенной. Нужно работать над психологией и стратегией. Правильно подобранный темп — путь к успеху в подобных стартах.
Логинов сделал то, что мог. Выиграл личную медаль там, где и предполагалось. Неожиданно зажег в эстафете. И этим чемпионатом мира он может быть полностью доволен. При этом понятно, что есть возможность для роста, во всех компонентах. Если бы не Логинов, то наше настроение сейчас было на нуле. Просто следить за биатлоном классно, но хочется, чтобы и свои были в топе. Логинов организовал для всех нас