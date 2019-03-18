Успех спортсменов, катастрофа начальников: чем запомнился ЧМ по биатлону

С формальной точки зрения, двух мнений быть не может: сборная России выступила на чемпионате мира по биатлону успешно. Два серебра и бронза — нормальный итог турнира, который отвечает задачам, установленным в комплексной целевой программе. А значит, что наш биатлон в полном объеме получит государственное финансирование на будущий сезон.

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Для команды, которая за два года изменилась почти полностью, три медали стали практически потолком. Столько мы не выигрывали даже в те сезоны, когда номинально имели куда более сильный коллектив во главе с Антоном Шипулиным. Главный тренер Анатолий Хованцев теперь сетует, что шансы на медали были практически в каждой гонке, и если бы не лишний штрафной круг в гонке преследования Гараничева или промах на заключительном рубеже в спринте Юрловой-Перхт, у нас были бы еще награды. Но справедливости ради, фортуна была и на нашей стороне: например, не ошибись француз Мартен Фуркад в эстафете, и никакой бронзы у нас бы не было.

То есть в целом, в Эстерсунде мы показали максимум, на что были способны. И это далеко не провал, а вполне обнадеживающий результат для начала олимпийского цикла. Если дальше действительно будет только лучше, к Играм-2022 в Пекине мы будем иметь сборную, которая, подобно лыжной, сможет выигрывать награды практически в каждой дисциплине.

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Гараничев подвел команду своим отказом

Теперь о грустном. Несмотря на нормальные результаты, чемпионат мира в Эстерсунде стал одни из самых скандальных за последние годы. Тут были и сразу две темных истории с Евгением Гараничевым, когда он сначала ошибся в количестве штрафных кругов, а потом решил не выходить на эстафету. И странные высказывания Евгении Павловой о неготовности к турниру, и игра в молчанку от Александра Логинова, и открытая война в СМИ между главным тренером Хованцевым и председателем тренерского совета Кугаевским… Не слишком ли много всего для полутора недель соревнований?

Самой вопиющей получилась, конечно, история с Гараничевым и эстафетой. Лично на мой взгляд, основным тут является вопрос о границах допустимого. Если в нынешней команде так можно делать — брать и отказываться от командной гонки, если не чувствуешь себя готовым, об этом надо было договориться еще в начале сезона. И тогда не было бы вопросов ни к Гараничеву, ни к Бабикову в декабре, ни к кому-то еще, кто решил бы воспользоваться этим правом.

Если же отказываться нельзя, и если тренер считает нужным, ты должен бежать даже хромым и косым — это тоже нужно было проговорить еще с осени. В таком случае, Гараничев виноват, и отправка домой с билетом за свой счет, как сказал президент федерации Владимир Драчев — одна из возможных штрафных санкций. У нас же, похоже, никто ни с кем не договорился. Драчев считает, что принят второй вариант, Хованцев — первый, а Гараничев вообще действует импульсивно и необдуманно.

— С какой стороны ни посмотри, Женя подвел команду своим отказом, — считает призер чемпионата мира Наталья Сорокина. — Конечно, Никита Поршнев сейчас в плюсе, что получил возможность бежать и в итоге стал призером чемпионата мира. Но ведь совершенно реально было, чтобы он не справился и команда из-за этого проиграла. Мне кажется, Женя просто не справился с давлением после всех своих неудачных моментов и принял из-за этого неправильное решение. А личный тренер его поддержал.

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На месте Кугаевского мог быть сам Драчев

Личный тренер Гараничева Максим Кугаевский — это отдельная и грустная история. Еще в начале сезона Максим Владимирович давал интервью, где говорил, что его основная функция как председателя тренерского совета — это наладить коммуникацию между личными тренерами спортсменов из регионов и тренерами сборной. Начинать неплохо было бы с себя. Но сейчас отношения Кугаевский — Хованцев не только не налажены, а находятся в состоянии открытой войны. При этом уходить со своего поста Кугаевский тоже не собирается — это очень удобная трибуна. Неудивительно, что под таким огнем нервничают тренеры, спортсмены, а сам Гараничев вообще порой уходит в прострацию.

К сожалению, субординация у нас не работает. Кугаевский молодец в том плане, что борется за своего спортсмена. Не каждый личный тренер будет так отстаивать и переживать за ученика. Но на мой взгляд, устраивать открытую войну все же не стоит. Лучше договариваться, искать общий язык. А все эти конфликты больше вредят. Наталья Сорокина

История с главой тренерского совета — один из многих политических и стратегических просчетов, которые, к сожалению, были допущены новой командой руководства СБР в этом сезоне. Федерация хотела максимальной прозрачности, поэтому выборы руководителя тренерского совета проходили открыто и конкурентно. Кугаевский с большим преимуществом обошел двух других кандидатов, в числе которых был сам Владимир Драчев. Хотя, занимай этот пост Драчев, для подготовки команды так точно было бы спокойнее.

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Чисто организационных вопросов по ходу этого сезона возникало много, и чемпионат мира стал квинтэссенцией. Помимо мелочей и глупых ошибок, были и более глубокие, идейные проблемы. Вот как быть с тем, что при нынешней системе отбора спортсменам вроде Виктории Сливко или Антона Бабикова выгоднее выступать на Кубке IBU, чем пробиваться на чемпионат мира? Почему федерация настойчиво пробивает себе спонсора из числа букмекеров, хотя, как выясняется, в правилах IBU четко записано, что это недопустимо? Зачем на чемпионате мира ключевую связку спринт-преследование бежала больная Ирина Старых, в то время как претендентки на эстафету Кайшева и Куклина сидели в запасе?

Теперь Драчев с Хованцевым говорят, что будут пересматривать систему отбора и на будущий сезон дадут больше простора тренерскому выбору. «Спортсмен может быть прямо сейчас не готов, но он нужен команде», — говорил Драчев в Эстерсунде. То есть снова отбор будет не чисто по спортивному результату, а по понятиям. А ведь это именно то, с чем еще год назад Драчев обещал изо всех сил бороться.