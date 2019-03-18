Пихлер: Я счастлив. Думаю, это лучший чемпионат, который мы провели как команда

«Мы провели отличный чемпионат мира. Я чувствую себя действительно счастливым. Думаю, что это лучший чемпионат мира, который мы провели как команда. Мы не завоевали много медалей, но часто занимали места в топ-10. Уверен, вы увидите меня на биатлоне снова. Может быть, в качестве частного или официального лица. Но однозначно в качестве представителя Швеции», — приводит слова Пихлера Aftonbladet.