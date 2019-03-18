Текущие события
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
14.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ
10«Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»
23:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Пихлер: Я счастлив. Думаю, это лучший чемпионат, который мы провели как команда

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о результатах своих подопечных на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде, а также рассказал о своих планах на будущее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы провели отличный чемпионат мира. Я чувствую себя действительно счастливым. Думаю, что это лучший чемпионат мира, который мы провели как команда. Мы не завоевали много медалей, но часто занимали места в топ-10. Уверен, вы увидите меня на биатлоне снова. Может быть, в качестве частного или официального лица. Но однозначно в качестве представителя Швеции», — приводит слова Пихлера Aftonbladet.

Под руководством немецкого специалиста сборная Швеции выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), а также завоевала три награды (золото, серебро и бронза) на домашнем чемпионате мира, который завершился в Эстерсунде.

Читайте также: «Пихлер — великий человек»! Швеция ликует, Россия вздыхает

 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ
Президент «Зенита» прокомментировал скандальный запуск канала Z+
Футболист «Спартака» покинул расположение сборной России
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом»
Русский вратарь бросал клюшку, чтобы спасти рекорд Буре в НХЛ
«Так пилотировать нельзя»: чемпион мира — о Данииле Квяте
Расизм в Киеве: «Челси» подал жалобу после матча с «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь