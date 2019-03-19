Сборная России по биатлону добиралась на машинах до Хольменколлена более 8 часов

Ранее стало известно, что сборная России по биатлону решила отправиться в Норвегию на машинах. Российская сторона узнала о возможности прямого перелёта слишком поздно, а оплачивать удобный трансфер нужно было ещё в ноябре 2018 года.
Остальные команды добрались до Норвегии чартером из Эстерсунда (Швеция), где 17 марта завершился чемпионат мира по биатлону.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Расписание стартов
21 марта — спринт (женщины).
22 марта — спринт (мужчины).
23 марта — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).